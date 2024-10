Un nuovo impianto eolico a Soria: i dettagli sul progetto e le prossime mosse studiate da Plenitude

MeteoWeb

Plenitude annuncia l’entrata in funzione dei parchi eolici di Numancia nell’area di Almarza (Soria, Spagna). Gli impianti – riferisce una nota – sono stati sviluppati su un’area di 10 ettari e sono collegati alla sottostazione elettrica di Garray (Soria) tramite una linea aerea di media tensione di 17 km. Il progetto include tre turbine eoliche Vestas V136, con una capacita’ installata di circa 13 megawatt (Mw) e una produzione stimata di 31 GWh/anno, pari al fabbisogno energetico di circa 9.500 famiglie.

“Con l’impianto di Numancia confermiamo ulteriormente il nostro impegno a investire in Spagna, aggiungendo Castilla y Leo’n alla lunga lista di comunità autonome del Paese in cui Plenitude sta già operando e costruendo impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, rafforziamo la nostra presenza in questa regione, dove forniamo energia a oltre 24.000 clienti retail, di cui 3.500 sono piccole e medie imprese”, ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Managing Director di Plenitude in Spagna. I parchi eolici prevedono sistemi automatici di rilevamento del passaggio di uccelli, per evitare impatti imprevisti sulla fauna autoctona, nonché lo sviluppo di un piano di monitoraggio ambientale che assicuri una piena integrazione degli impianti nel contesto circostante. Accanto ai parchi verrà realizzata anche un’area ricreativa aperta al pubblico.

Gli altri progetti

Inoltre, l’azienda sta lavorando per sviluppare nuove opportunità di investimento nella regione di Castilla y Leo’n, con l’obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e ottimizzare le forniture al suo portfolio di clienti retail e piccole e medie imprese.

Con l’entrata in funzione di Numancia, Plenitude gestisce più di 440 Mw di capacità installata di energia fotovoltaica ed eolica in Spagna, con impianti situati in Castilla y Leo’n, Galizia, La Rioja, Catalogna, Castilla-La Mancha e Murcia, oltre a progetti attualmente in costruzione per un totale di circa 1 Gw in Andalusia (Siviglia e Granada), Castilla y Leo’n (Salamanca) ed Estremadura (Badajoz).

Inoltre, la società sta lavorando a nuovi progetti in diverse fasi di sviluppo per oltre 2 Gw di capacità stimata, che includono soluzioni di ibridizzazione tecnologica e batterie di accumulo, nonché progetti eolici offshore.

Plenitude, società controllata da Eni, è attiva in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con oltre 3 Gw di capacità installata, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di 20.000 punti di ricarica installati per veicoli elettrici. Entro il 2027, l’azienda punta a raggiungere 11,5 milioni di clienti, oltre 8 Gw di capacità rinnovabile e 40.000 punti di ricarica installati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.