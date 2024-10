In Cina un magnete record da 42,02 tesla: 800mila volte il campo terrestre

MeteoWeb

In Cina è stato realizzato un super magnete da record, capace di raggiungere un impressionante valore di 42,02 tesla, equivalente a 800mila volte il campo magnetico terrestre. Questo strumento rappresenta il magnete resistivo più potente mai creato e offre nuove possibilità per l’esplorazione dei confini della fisica e applicazioni in vari settori, dall’ambito medico allo studio delle particelle elementari.

Il magnete record costruito in Cina

Il nuovo magnete supera il precedente record, stabilito nel 2017 dal Laboratorio nazionale americano Nhmfl di Tallahassee in Florida, che aveva prodotto un magnete da 41,4 tesla. Entrambi i dispositivi appartengono alla categoria dei magneti resistivi, i cui “cuore” è composto da spire e fili metallici avvolti, una configurazione relativamente facile da realizzare e per questo molto utilizzata in diverse applicazioni.

Solo due anni fa, il medesimo centro di ricerca cinese, all’interno dell’Istituto di Scienze fisiche di Hefei, aveva creato il magnete più potente di sempre, con un campo di 45,22 tesla. Tuttavia, questo era di tipo “ibrido”, in quanto combinava la tecnologia dei magneti resistivi con quella dei superconduttori. Tale soluzione, sebbene molto potente, è più complessa da realizzare, poiché i materiali superconduttori devono essere raffreddati a pochi gradi sopra lo zero assoluto.

Raggiungere tali record è una sfida tecnologica estremamente complessa, ma apre la strada a numerose applicazioni scientifiche per lo studio della materia. Inoltre, potrebbe condurre allo sviluppo di tecniche più avanzate per la realizzazione di magneti più piccoli ma altrettanto potenti, utilizzati ad esempio nelle macchine per la risonanza magnetica.

L’attivazione del nuovo super magnete ha richiesto ben 32,3 megawatt di elettricità, una quantità equivalente a quella necessaria per alimentare una piccola città. Ovviamente, questo magnete non può essere utilizzato in modo continuativo, ma soltanto per brevi esperimenti.

