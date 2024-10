In Germania il 56% di elettricità consumata arriva da fonti rinnovabili

MeteoWeb

Nei primi nove mesi dell’anno le energie rinnovabili in Germania hanno coperto circa il 56% del consumo totale di elettricità in aumento di 4 punti rispetto al dato dello stesso periodo del 2023. E’ quanto emerge dalle stime del Centro per la ricerca sull’energia solare e l’idrogeno del Baden-Württemberg (ZSW) e dell’Associazione tedesca delle industrie energetiche e idriche (BDEW), che mostrano come queste fonti hanno costantemente coperto più della metà del consumo di elettricità del paese ogni mese nel 2024, con percentuali comprese tra il 53% e il 59%.

La crescita più consistente è stata rappresentata dall’energia solare, con circa 65 miliardi di kilowattora generati, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La produzione di elettricità da combustibili fossili, in particolare carbone e gas naturale, è invece diminuita del 10,5%, raggiungendo un totale di 149 miliardi di kilowattora. Nel complesso, la produzione lorda di elettricità da fonti rinnovabili è aumentata dell’8,3%, secondo la stima, raggiungendo i 217 miliardi di kilowattora. “Il fatto che più della metà dei kilowattora di elettricità consumati in Germania sia ora costantemente rinnovabile dimostra che siamo sulla strada giusta“, ha affermato Kerstin Andreae, presidente del consiglio esecutivo di BDEW evidenziando la necessità di sviluppare impianti di stoccaggio dal momento che la produzione di elettricità da vento e Sole non è costante.

