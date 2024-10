In Marocco impianti di desalinizzazione mobili per dissetare le aree remote

MeteoWeb

In un villaggio di pescatori marocchino affacciato sull’oceano Atlantico, la comunità locale non avrebbe mai immaginato di dover fare affidamento sull’acqua marina per soddisfare le proprie esigenze idriche. Eppure, oggi, grazie a un impianto mobile di desalinizzazione, la tecnologia è diventata vitale per la loro sopravvivenza in un contesto di prolungata siccità.

Situata nella regione di Safi, una stazione mobile costituita da due serbatoi e due container è attiva sulla spiaggia di Cap Beddouza dal giugno 2023. Qui, l’acqua di mare viene “filtrata e addizionata di minerali prima di essere distribuita quotidianamente e gratuitamente” a 45.000 persone in un raggio di 180 chilometri, come spiega Yassine Maliari, direttore dell’agenzia locale per la distribuzione di acqua ed elettricità.

A Beddouza, il ministero degli Interni ha già attivato tre dei 44 impianti di desalinizzazione mobili “monoblocco” che il Marocco ha installato dall’aprile 2023. Inoltre, sono in costruzione altri 219 impianti per far fronte alle esigenze urgenti di circa tre milioni di persone che risiedono nelle zone rurali. “Questi impianti mobili, con capacità produttive che vanno da 360 metri cubi a 3.600 m³ di acqua al giorno, sono la migliore soluzione possibile perché sono facili da installare e da ampliare”, afferma Maliari, sottolineando anche che sono più convenienti rispetto alle grandi strutture: circa 12 milioni di dirham, ovvero circa 1,1 milioni di euro.

Per le città con un fabbisogno enorme, si stanno progettando impianti di desalinizzazione di grande portata, come un mega-progetto a Casablanca, che andrà a integrare i 12 impianti già esistenti, con una capacità totale di 179,3 milioni di m³ all’anno. Nonostante i residenti della frazione di Sidi Bouchta a Beddouza trovino l’acqua di mare desalinizzata meno dolce rispetto alle fonti di un tempo, la gravità del cambiamento climatico la rende una scelta strategica per il Marocco, che può contare su due lunghe coste. “Fino a poco tempo fa, la regione dipendeva dalle acque sotterranee che si sono prosciugate”, afferma Hassan Kheir, un pescatore in pensione di 74 anni.

Nel douar (villaggio), la situazione appare meno critica rispetto ad altre aree più remote, dove quest’estate si è registrata una carenza d’acqua a causa del prosciugamento di alcune dighe. Dopo sei anni consecutivi di siccità, la diga di Al Massira, la seconda più grande del Paese e situata a circa 220 chilometri a nord di Safi, è attualmente piena solo allo 0,4%, in forte calo rispetto al 75% del 2017, secondo Abdelghani Aït Bahssou, uno dei responsabili di un impianto di desalinizzazione gestito dall’Office chérifien des phosphates (OCP) a Safi.

Secondo il ministero dell’Agricoltura, molte dighe stanno affrontando la stessa situazione, con riserve che non superano in media il 28%. Si prevede inoltre che i periodi di siccità aumenteranno fino al 2050, a causa del calo delle precipitazioni (-11%) e dell’aumento delle temperature (+1,3°C). Il Paese punta anche sull’acqua di mare per salvare l’agricoltura: entro il 2023, il 25% dell’acqua desalinizzata sarà destinata a questo settore, che consuma oltre l’80% delle risorse idriche del Paese e occupa un terzo della popolazione attiva. “Dal 2022 in poi, la costruzione di questo tipo di strutture è stata una corsa contro il tempo”, spiega Aït Bahssou dell’OCP.

OCP ha costruito e gestisce diversi impianti di desalinizzazione, anche per soddisfare le proprie esigenze industriali, tra cui quello di Safi, dove già dispone di strutture. “Safi, con i suoi 400.000 abitanti, è stata gradualmente rifornita di acqua potabile desalinizzata a partire dall’agosto 2023, prima di raggiungere il 100% di copertura nel febbraio 2024”, aggiunge. Inoltre, l’impianto sarà ampliato per rifornire Marrakech (1,4 milioni di abitanti), situata a 150 km a est, e l’area circostante entro il 2026.

In sintesi, gli impianti di desalinizzazione dovrebbero fornire “più di 1,7 miliardi di metri cubi all’anno” e coprire “più della metà” del fabbisogno di acqua potabile del Paese entro il 2030, come recentemente promesso dal re Mohammed VI.

