Incendi in aziende Abruzzo: l’aggiornamento sulla qualità dell’aria

MeteoWeb

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria nell’area metropolitana di Chieti-Pescara non ha registrato, nelle ultime 24 ore, superamenti dei valori limite per la protezione della salute umana. Lo rende noto l’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (Arta). Dall’inizio del primo dei due incendi che hanno colpito la ditta Kemipol a Scerne di Pineto e la Mag.Ma a Chieti Scalo, verificatosi ieri pomeriggio, le centraline fisse gestite dall’Arta, situate nei centri urbani di Pescara e Chieti e nelle aree limitrofe, non hanno rilevato alcun picco di benzene.

Anche gli altri contaminanti monitorati non hanno registrato un aumento significativo delle concentrazioni medie orarie. Ad esempio, la concentrazione del benzene, che si produce nelle combustioni di materia organica, registrato dalla stazione di via Firenze a Pescara, dalle 14:00 del 30/09 alle 14:00 di oggi, è pari a 0,5 microgrammi per metro cubo (µg/mü), valore confrontabile con la media settimanale pari a 0,3 µg/mü e molto lontano dal valore limite annuo che è di 5 µg/mü.

Anche l”analisi della direzione dei venti e del profilo di stabilità atmosferica, da ieri pomeriggio alle 14:00 di oggi, conferma che il trasporto di composti prodotti dagli incendi non ha interessato, se non marginalmente, le aree lontane dai roghi.

Arta Abruzzo rende disponibili i dati di qualità dell’aria grazie al monitoraggio effettuato quotidianamente attraverso la rete di misura regionale costituita da 16 stazioni fisse distribuite sul territorio abruzzese. I dati sono controllati e validati dagli operatori Arta e sono consultabili sul sito sira.artaabruzzo.it/#/stazioni-fisse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.