Emergenza incendi in Grecia: in azione 2 Canadair italiani | VIDEO

Dopo le operazioni effettuate ieri nella zona di Xylokastro, nella regione del Peloponneso, per l’emergenza incendi boschivi in Grecia, prosegue la missione, attivata nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, dei 2 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: dalle prime ore del mattino di oggi, la coppia di velivoli è in azione di spegnimento.

