Incendi Grecia, Ue: “inviati 3 aerei RescEu, attivato il servizio Copernicus”

L’Unione europea, dopo i numerosi incendi scoppiati in Grecia, in particolare nella regione del Peloponneso settentrionale, sta inviando aerei per aiutare a combattere le fiamme che si propagano rapidamente. In seguito all’attivazione del Meccanismo di protezione civile dell’Ue da parte della Grecia nel pomeriggio di ieri, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue ha immediatamente mobilitato tre aerei antincendio dalle riserve di emergenza RescEu. Gli aerei, mobilitati dalla Croazia e dall’Italia, sono già arrivati in Grecia.

L’Ue ha inoltre avviato una mappatura satellitare di emergenza attraverso il sistema Copernicus per fornire mappe alle autorità locali.

“La Commissione europea continua a monitorare le previsioni sul pericolo di incendi ed è pronta a mobilitare ulteriori aiuti, se necessario. Durante la stagione estiva degli incendi, la Grecia aveva già richiesto due volte l’assistenza del Meccanismo di protezione civile dell’Ue, ricevendo all’epoca 5 aerei antincendio, 2 elicotteri e 7 squadre di terra per un totale di 348 Vigili del Fuoco e 115 veicoli. La Grecia ha anche ospitato un programma di preposizionamento, in cui Vigili del Fuoco e veicoli sono stati dispiegati in Grecia per diverse settimane“, ha ricordato la Commissione Ue.

