Incendi nel Palermitano: mezzi aerei in azione a Termini Imerese e Cefalù | FOTO

Due incendi sono divampati oggi nel Palermitano: in particolare sono interessati i territori di Termini Imerese e Cefalù. Nella provincia, oggi le temperature raggiungono i +31/32°C sul settore tirrenico per via di forti correnti di scirocco.

A Termini Imerese, le fiamme si sono propagate in contrada Cortevecchia in una zona di macchia mediterranea. Il forte vento ha alimentato il fuoco che ha minacciato i terreni adiacenti alle abitazioni, rendendo necessario l’intervento dei Canadair. Stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco, della Forestale e della Protezione Civile.

Intervento anche nella zona di Contrada Grugno a Cefalù. Anche qui stanno lavorando le squadre antincendio dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale e della Protezione Civile. Per domare il rogo è arrivato anche un elicottero.

