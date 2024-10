Incendio in albergo ad Abano Terme, in salvo 273 persone | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato nell’hotel Alexander ad Abano Terme (Padova): il rogo è scoppiato in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l’intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Circa 40 persone sono state curate al Pronto soccorso per inalazione di fumo. Sul posto i Vigili del fuoco di Abano, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco, autoscale e una piattaforma aerea. Le fiamme sono state spente e la struttura è stata completamente evacuata. Una famiglia di 3 persone con un bambino piccolo è rimasta bloccata al 6° piano ed è stata portata a terra con l’autoscala.

