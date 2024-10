Incendio divampa in deposito a Taranto: nube nera sulla città, “chiudete le finestre”

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato all’interno di un deposito di materiale natalizio in zona Bellavista, nella zona industriale di Taranto. L’incendio ha generato un’enorme nube nera, visibile anche a km di distanza, che ha oscurato il cielo. Sul posto i vigili del fuoco con diversi mezzi, oltre a polizia e carabinieri. Sono stati avviati accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. In corso anche controlli dell’Arpa per verificare la natura delle emissioni

Il Comune di Taranto ha informato la cittadinanza che, a seguito dell’incendio è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), organismo responsabile del coordinamento delle operazioni di emergenza e di garantire la sicurezza e la protezione della popolazione. In attesa di ulteriori accertamenti, “si invita la cittadinanza – si legge in una nota – a non allarmarsi, ma a prendere le seguenti precauzioni per la propria salute e incolumità: evitare di esporsi inutilmente ai fumi, il cui pennacchio attualmente sembra localizzato nella zona di San Vito; tenere chiuse porte e finestre, e spegnere qualsiasi sistema di ventilazione forzata fino a nuova comunicazione“. La nota riporta che, “i vistosissimi effetti del rogo, una enorme colonna di fumo nero, hanno comprensibilmente creato apprensione fra la cittadinanza, ma l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sta effettuando i dovuti controlli sulla qualità dell’aria per monitorare eventuali rischi per la salute pubblica. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno vigilando il sito dell’incendio“. L’amministrazione comunale, conclude la nota, “seguirà l’evolversi della situazione comunicando sul proprio sito istituzionale eventuali disposizioni ufficiali“.

