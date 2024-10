Incidente in Australia, scontro tra aerei: 3 morti

MeteoWeb

Tre uomini sono morti dopo che 2 aerei leggeri si sono scontrati a mezz’aria e si sono schiantati in una zona boschiva a Sud/Ovest di Sydney. La polizia australiana, i vigili del fuoco e gli equipaggi delle ambulanze hanno raggiunto a piedi i siti dove si trovano i relitti, in una zona semirurale. Un aereo ha preso fuoco dopo l’impatto. Il sovrintendente ad interim della polizia del Nuovo Galles del Sud Timothy Calman ha confermato che un Cessna 182 con 2 persone a bordo si è scontrato con un ultraleggero proveniente da un vicino aeroporto, con a bordo solo il pilota. Non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle vittime. I testimoni hanno visto “detriti provenire dal cielo” e hanno cercato di aiutare, ma “probabilmente non c’era molto che si potesse fare“, ha dichiarato Calman all’Australian Broadcasting Corporation. La causa dell’incidente sarà oggetto di indagine da parte dell’Australian Transport Safety Bureau.

