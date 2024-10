MeteoWeb

E’ morto mentre, in sella al suo scooter, è finito contro un suv in viale Gaetano Salvemini, a Casteldebole, a Bologna. Federico Asta, 34 anni, noto pasticciere di via Battindarno che durante l’alluvione consegnava bomboloni ai volontari e in piena pandemia addolciva il lavoro di medici e infermieri, ieri sera non è riuscito a evitare un suv che stava effettuando una svolta in via Einaudi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social dai cittadini e dagli amici.

