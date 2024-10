Incidente in Val Senales: la giovane campionessa di sci Matilde Lorenzi è gravissima

MeteoWeb

“Matilde Lorenzi, ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulle nevi di Val Senales. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Bolzano, dove sono in corso accertamenti diagnostici. Lorenzi si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa“, si legge nel comunicato stampa della Federazione Italiana Sport Invernali.

