Incidente in miniera d’oro in Colorado: un morto, tratti in salvo 23 turisti

Una persona è morta e altre 23 sono state tratte in salvo in seguito a un incidente causato dal malfunzionamento di un ascensore all’interno di una miniera d’oro in disuso in Colorado. L’incidente è avvenuto nella miniera d’oro Mollie Kathleen a Cripple Creek, un’attrazione turistica privata. Due gruppi di 12 visitatori stavano partecipando al tour quando l’ascensore ha subito un guasto: uno dei gruppi è rimasto intrappolato sottoterra per 6 ore. Nel primo gruppo, una persona è deceduta, mentre gli altri 11 turisti, inclusi due bambini, sono stati soccorsi; quattro di loro hanno riportato ferite lievi. Il secondo gruppo è stato riportato in superficie successivamente. Il tour, secondo quanto riportato dal sito web dell’operatore turistico, dura un’ora e porta i visitatori a una profondità di 305 metri nel pozzo, situato sul versante sud-occidentale di Pikes Peak.

