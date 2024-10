Collisione tra treni, le carrozze finiscono in un fiume: un morto e 20 feriti in Egitto

MeteoWeb

Nel sud dell’Egitto, oggi una locomotiva si è schiantata contro la coda di un treno passeggeri diretto al Cairo, uccidendo almeno una persona e ferendone molte altre. La collisione è avvenuta nella provincia di Minya, 270 chilometri a sud del Cairo, ha affermato l’autorità ferroviaria in una dichiarazione, e due carrozze ferroviarie sono cadute in un corso d’acqua adiacente. La causa dell’incidente è in fase di indagine, ha aggiunto la dichiarazione. Le immagini trasmesse dai media locali hanno mostrato le due carrozze parzialmente sommerse nel corso d’acqua.

Oltre alla vittima, il Ministero della Salute ha affermato in una dichiarazione separata che almeno 21 persone sono state portate in ospedale, di cui 19 sono state successivamente dimesse dopo aver ricevuto le cure.

Incidenti ferroviari comuni in Egitto

Si tratta del secondo incidente ferroviario in un mese in Egitto. I deragliamenti e gli incidenti ferroviari sono comuni nel Paese, dove il sistema ferroviario obsoleto è stato anche afflitto da cattiva gestione. A settembre, due treni passeggeri si sono scontrati in una città del Delta del Nilo, uccidendo almeno tre persone.

Negli ultimi anni, il Governo ha annunciato iniziative per migliorare le sue ferrovie. Il Presidente Abdel Fattah el-Sissi ha affermato nel 2018 che sarebbero stati necessari circa 250 miliardi di sterline egiziane, ovvero 8,13 miliardi di dollari, per revisionare adeguatamente la trascurata rete ferroviaria.

