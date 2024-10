India, allerta rossa per forti piogge in arrivo a Chennai

MeteoWeb

Forti piogge sono in arrivo nei prossimi giorni a Chennai, la capitale del Tamil Nadu, in India, tanto che l’Istituto regionale di previsioni meteo ha lanciato un’allerta meteo rossa. Le autorità hanno deciso la chiusura di tutte le scuole domani e invitato le aziende private del terziario ad autorizzare lo smart working per gli impiegati dal 15 al 18 ottobre. Secondo l’IMD, il Dipartimento meteo indiano, le piogge si sposteranno con pari intensità verso nord-ovest, andando a colpire lo stato dell’Andhra Pradesh.

Le autorità fanno sapere di avere già allestito, nelle aree più a rischio, le più basse sul livello del mare, oltre 160 centri di soccorso, forniti di cibi essenziali, medicinali e letti per chi dovrà lasciare le abitazioni. Il responsabile dei lavori pubblici K.N. Nehru ha anticipato che, nonostante gli interventi di pulizia eseguiti nei canali di drenaggio, se cadranno più di 400mm di pioggia, gli allagamenti saranno inevitabili.

Gli esperti collegano l’evento in arrivo ad una situazione emergente di bassa pressione nella parte meridionale della Baia del Bengala.

