“Infinity 2: una scuola nello spazio”: studenti progettano e lanciano sonde scientifiche-aerospaziali

MeteoWeb

Studenti di una scuola superiore hanno progettato delle sonde scientifiche-aerospaziali e le hanno lanciate in stratosfera interamente in autonomia. È una delle prime volte a livello mondiale e i protagonisti sono le ragazze e i ragazzi del Liceo Scientifico “E. Medi” di Montegiorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche. Per dare loro la parola e per dare la giusta visibilità al loro progetto, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è stata lieta di aprire le proprie porte. Così il 27 settembre 2024 nella sede romana dell’ASI si è svolto l’evento didattico-divulgativo dedicato al progetto “Infinity 2: una scuola nello spazio”, che ha avuto lo scopo di sperimentare nuovi processi di insegnamento-apprendimento basati sull’applicazione creativa e sfidante delle materie STEM, rende noto la stessa agenzia spaziale.

Il progetto, patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana e da Leonardo, e che ha avuto come referente la docente Chiara Vitali, è consistito nella progettazione di sonde con a bordo esperimenti scientifici sofisticati e nel loro lancio in stratosfera dall’Islanda nell’aprile 2024. Con la missione Infinity 2 in Islanda si è voluto dar seguito alla prima esperienza di lancio con la sonda Infinity 1, avvenuta nel 2021 in Italia.

Al progetto hanno partecipato trentacinque studenti di età diverse. Durante l’evento in ASI, studenti e docenti hanno presentato i risultati del progetto raccontando le loro esperienze.

Particolarmente emozionante il videomessaggio dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che si è complimentata con le ragazze e i ragazzi per la loro passione, l’entusiasmo e l’eccellente risultato raggiunto. Infine, c’è stata anche occasione per confrontarsi con esperti dell’ASI e del settore spaziale in un dibattito tecnico-scientifico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.