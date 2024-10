Influencer piemontese muore dopo essere stata colpita da un pesce spada in Indonesia

MeteoWeb

Tragedia nelle Isole Mentawai, in Indonesia, dove Giulia Manfrini, surfista e influencer 36enne originaria di Venaria Reale (Torino), ha perso la vita ieri mattina durante una sessione di surf. Manfrini, appassionata sportiva e molto seguita sui social, è stata colpita al petto da un pesce spada, riportando una ferita profonda di diversi centimetri.

La donna è stata immediatamente soccorsa da due persone presenti sulla scena, che l’hanno trasportata al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo. Le informazioni sull’accaduto indicano che la ferita causata dall’attacco del pesce spada si è rivelata fatale nonostante il tentativo di portarla rapidamente all’assistenza medica.

Secondo quanto riferito dal capo ad interim dell’Agenzia regionale per la gestione dei disastri delle Isole Mentawai, Lahmudin Siregar, l’incidente è avvenuto mentre Manfrini era a caccia di onde ieri mattina nelle acque dell’isola di Pulau Masokut. “Improvvisamente, un pesce spada è saltato verso Manfrini e l’ha colpita al petto“, ha raccontato citato dall’agenzia indonesiana Antara. Secondo le informazioni ottenute dalla polizia, Manfrini ha chiesto aiuto a due persone sul posto, che l’agenzia indonesiana identifica come Alexandre Ribas e Massimo Ferro. I due hanno rapidamente prestato i primi soccorsi e l’hanno portata al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma non c’è stato nulla da fare per la donna.

Giulia Manfrini, nata e cresciuta a Venaria Reale, dove risiedono ancora i suoi genitori, si era recentemente trasferita in Portogallo, ma aveva mantenuto forti legami con il suo paese natale.

