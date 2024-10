Influenza aviaria H5N1: nessuna evidenza di contagio tra persone negli Stati Uniti, conclude il CDC

MeteoWeb

Non ci sono prove di trasmissione interumana del virus dell’influenza aviaria H5N1 negli Stati Uniti, secondo le conclusioni definitive dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). “Nessuno dei risultati dei test e delle indagini approfondite” condotte sul caso di influenza aviaria A (H5) rilevato in Missouri, il primo nel Paese senza contatti noti con animali infetti, “supporta l’ipotesi che si sia verificata una diffusione da uomo a uomo“.

Il caso risale alla fine di agosto, quando un paziente del Missouri, con sintomi gastrointestinali e una storia di malattia respiratoria cronica, è stato ricoverato in ospedale. Durante il ricovero, i test condotti hanno indicato una positività all’influenza A. Dopo il trattamento, il paziente si è ripreso ed è stato dimesso. Gli esami approfonditi hanno permesso di rilevare la presenza del virus dell’influenza aviaria A (H5), ma senza che venisse identificata una fonte di contagio. Non risultava infatti nessuna esposizione a esseri umani o animali infetti. Il campione è stato inoltrato al CDC secondo le procedure standard, che hanno confermato il virus come H5N1. Il caso è stato notificato ufficialmente il 6 settembre 2024.

A partire da questa data, un’indagine retrospettiva è stata condotta sui contatti più stretti del paziente, esaminando in particolare 7 individui – 6 operatori sanitari e un familiare – che presentavano sintomi potenzialmente riconducibili a un’esposizione. Tuttavia, i test condotti sui campioni di sangue da parte del CDC non hanno evidenziato tracce di infezione da H5N1 in questi contatti, i quali sono risultati “sieronegativi”, come specificato nella nota ufficiale del CDC. Solo il paziente e un suo contatto domestico hanno mostrato tracce che, seppur incoerenti, potrebbero suggerire un’esposizione precedente al virus.

Alla luce di queste analisi, “una diffusione da uomo a uomo dell’influenza aviaria H5 non è stata ancora identificata negli Stati Uniti“, confermano i CDC, sottolineando che “il rischio immediato per la popolazione generale” rimane basso. Tuttavia, l’agenzia avverte che “le persone esposte ad animali infetti siano a più alto rischio di infezione“. Anche per i soggetti senza contatti noti con animali infetti, il CDC classifica come “basso il rischio di contrarre H5N1“.

