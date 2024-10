Influenza aviaria killer, strage di tigri in Vietnam

MeteoWeb

In Vietnam un’epidemia di influenza aviaria (virus H5N1) ha decimato la popolazione di tigri, uccidendo 47 tigri, 3 leoni e una pantera in un parco safari e in uno zoo. I decessi, avvenuti tra agosto e settembre 2023 nel parco safari privato di My Quynh e nello zoo di Vuon Xoai, sono stati confermati dal National Centre for Animal Health Diagnosis. Nessun membro dello staff a contatto con gli animali ha mostrato sintomi respiratori. L’ONG Education for Nature Vietnam ha riferito che alla fine del 2023 c’erano 385 tigri in cattività nel Paese, di cui circa 310 tenute in fattorie e zoo privati.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato un aumento delle epidemie tra i mammiferi causate dall’H5N1 a partire dal 2022, sottolineando che le infezioni da questo virus possono essere lievi o gravi negli esseri umani, e talvolta letali. Il Vietnam ha segnalato un decesso umano legato al virus a marzo 2023. In precedenza, nel 2004, decine di tigri erano già morte o state abbattute in Thailandia a causa dell’influenza aviaria.

