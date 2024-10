INGV, al via il ciclo di seminari scientifici sulle prossime sfide delle Scienze della Terra

MeteoWeb

Dopo l’evento istituzionale inaugurale tenutosi al Senato della Repubblica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) prosegue le celebrazioni per il 25° anniversario dalla sua istituzione. Per l’occasione, l’Editorial Board di ‘Annals of Geophysics’, la rivista scientifica edita dall’Istituto fin dal 1948, ha organizzato un ciclo di seminari scientifici che, da oggi fino a maggio 2025, metteranno a confronto esperti di diversi Paesi sulle sfide attuali e future delle Scienze della Terra.

I seminari, ospitati nelle Sale Conferenze delle Sedi INGV di Roma e Catania e trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube istituzionale “INGVeventi”, saranno tenuti da scienziati di fama internazionale che nel corso degli anni hanno collaborato con i ricercatori dell’INGV, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze nelle diverse materie scientifiche trattate e conferendo prestigio all’Istituto.

La serie di appuntamenti offrirà una panoramica entusiasmante e approfondita sullo stato dell’arte delle principali discipline di interesse dell’Istituto: sismologia, vulcanologia e scienze ambientali. Gli argomenti dei seminari saranno poi sviluppati e raccolti in un volume speciale di ‘Annals of Geophysics’ dal titolo “Embracing the Past, Empowering the Present, and Envisioning the Future”, di prossima pubblicazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.