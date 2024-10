INGV, De Poli: “siete migliori ambasciatori della ricerca italiana nel mondo”

MeteoWeb

“Siamo orgogliosi di spalancare le porte del Senato per festeggiare i 25 anni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una realtà che dà lustro all’Italia e ci rende orgogliosi. Grazie a loro, siamo un punto di riferimento nel mondo per quanto riguarda lo studio e la prevenzione di moltissimi fenomeni naturali. Un esempio virtuoso che avvicina i giovani allo studio della scienza e che fa progredire tutto il Paese”. Così il senatore questore Antonio De Poli a margine del convegno da lui promosso a Palazzo Madama in occasione dei 25 anni dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

“Grazie a voi – ha detto De Poli nel corso del suo intervento – l’Italia è un Paese all’avanguardia nella ricerca geofisica e nello studio dei fenomeni legati alle tematiche ambientali; è un punto di riferimento nella prevenzione e nella gestione delle emergenze geologiche e ambientali; è un modello di eccellenza in ambito scientifico anche a livello internazionale”. “L’Istituto ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale della geofisica e della vulcanologia! Voi siete i migliori “ambasciatori” della ricerca italiana nel mondo“, ha concluso.

