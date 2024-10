Maltempo, ancora inondazioni in Arabia Saudita, strade come fiumi alla Mecca | VIDEO

MeteoWeb

L’Arabia Saudita rimane stretta nella morsa di forti temporali, che ormai da diversi giorni colpiscono diverse zone del Regno. Sui social si susseguono le immagini di gravi inondazioni, che stanno provocando grandi danni. Oggi immagini shock arrivano dalla zona della Mecca, dove le forti piogge hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi in piena. Nelle immagini a corredo dell’articolo si vedono auto trascinate via dalla furia dell’acqua e strade sommerse.

