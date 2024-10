Inondazioni Bosnia, Donja Jablanica sepolta dai detriti di una cava: “cancellata dalla faccia della Terra” | FOTO

MeteoWeb

Almeno 16 persone sono morte a causa di inondazioni, colate di fango e smottamenti in Bosnia Erzegovina, mentre i soccorritori stanno cercando decine di dispersi, hanno annunciato le autorità locali. Alcune città e villaggi sono isolati, le case sono state sommerse da acqua o frane, strade e ponti sono stati spazzati via. Per quelle che sono le inondazioni più mortali degli ultimi anni a colpire il Paese, è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il Ministro federale per lo sviluppo Vojin Mijatović ha dichiarato che il Paese è stato colpito da un terribile disastro e ha lanciato un appello alla calma. Funzionari del Ministero degli Interni del Cantone dell’Erzegovina-Neretva (HNK) hanno affermato che nella zona sono stati confermati 13 decessi e non 16, come riportato in precedenza. A Fojnica sono stati confermati altri tre decessi. Il totale delle vittime nel Paese finora è, dunque, di 16. Le operazioni di ricerca e salvataggio continuano.

Disastro a Donja Jablanica, sepolta da pietre e detriti

La località più colpita è stata Donja Jablanica, sulla strada tra Mostar e Sarajevo. In questa zona risultano ancora disperse altre 40 persone, ha annunciato Ljudevit Marić, portavoce dell’HNK. Jablanica è stata completamente sepolta da una frana o, come si sospetta, dai rifiuti di granito di una vicina cava. Tra le vittime a Jablanica c’è anche un bambino, di cui sono riusciti a salvare la madre, riferisce la televisione N1. Si sta ispezionando anche il fiume Narenta perché è stato riferito che almeno un uomo sarebbe stato travolto dai torrenti diretti verso quel fiume.

Gli escavatori e i macchinari pesanti stanno lavorando per sgombrare il terreno da pietre e detriti per cercare i dispersi, ma anche per garantire l’accesso ai veicoli che trasportano gli aiuti, ha dichiarato Darko Juka, rappresentante stampa del governo dell’Erzegovina-Neretva. Membri della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e altri servizi stanno cercando di raggiungere le case dove si teme si nasconda il maggior numero di dispersi a causa delle alluvioni e delle frane che hanno colpito i comuni di Jablanica e Konjic e diversi altri comuni della Bosnia centrale.

“Tutte le forze di soccorso cantonali disponibili sono sul posto e si stanno dirigendo da Mostar verso Jablanica”, ha detto Adil Šuta, comandante dello stato maggiore della protezione civile dell’HNK.

Nelle operazioni di salvataggio sono stati coinvolti anche funzionari del MUP della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, una delle due entità della Bosnia ed Erzegovina, come confermato dal Primo Ministro Nermin Nikšić. “La situazione è molto grave, perché molti cittadini sono ancora intrappolati nelle loro case e stiamo cercando un modo per raggiungerli”, ha detto Nikšić.

“Scene apocalittiche”

A Jablanica e Konjic i collegamenti telefonici sono stati interrotti, frane e fiumi sono straripati, provocando ingenti danni alle strade e ai ponti, ha detto Darko Juka. “Avvertiamo che nessuno si muova da Mostar verso Jablanica e Konjic, metteranno a repentaglio la propria vita”. “Non ricordo una crisi come questa dalla fine della guerra fino ad ora, la portata di questa situazione è terrificante”, ha detto Juka, aggiungendo che Jablanica è “tagliata fuori dal mondo”.

Vicino alla città di Konjic, le autorità hanno dichiarato che alcuni villaggi sono rimasti isolati. “Chilometri di strade non esistono più, quasi tutti i ponti sono stati distrutti”, ha detto Husein Hodzic dell’unità locale di Protezione Civile alla televisione regionale N1. “Non c’è elettricità, tutti i pali della luce sono stati spazzati via. Non ci sono linee telefoniche“.

Anche a Kreševo ​​si possono vedere “scene apocalittiche“, dice il sindaco del comune Renato Pejak. “Anche gli abitanti molto più anziani di Kreševo non ricordano che è caduta così tanta pioggia in un breve periodo di tempo, che i piccoli ruscelli sono diventati grandi fiumi, e il Kreševka si è trasformato da ruscello in un grande fiume che porta via i ponti“, ha detto Pejak a N1.

Anche il villaggio di Ostrozac, vicino a Jablanica, è stato duramente colpito. “Non potevi uscire ieri sera a causa del vento e della pioggia. Era impossibile. Soffiava il vento, sembrava impossibile“, ha detto alla televisione N1 Hamed Talić, residente locale. “L’asfalto è crollato, la collina è scivolata via. Non è mai successo niente del genere. Ha piovuto, ma mai questo tipo di danni“, dice Talić.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato anche nel comune di Vareš nel cantone di Zenica-Doboj, dove le strade sono state allagate a causa dello straripamento del fiume Stavnja, ha annunciato l’amministrazione della Protezione Civile del cantone.

Parti dell’autostrada M-17 che collega Mostar e Sarajevo sono state completamente distrutte. Il traffico ferroviario tra Sarajevo e Čapljina è stato sospeso, lo hanno confermato le Ferrovie della Bosnia ed Erzegovina a Radio Free Europe.

I danni materiali sono enormi e l’Unione europea, le vicine Repubblica di Croazia e Serbia e numerosi altri Paesi hanno annunciato aiuti alla Bosnia Erzegovina.

Il Primo Ministro: “senza la cava, non ci sarebbero vittime a Donja Jablanica”

Il Governo della Federazione di Bosnia ed Erzegovina ha organizzato una conferenza stampa straordinaria a causa delle tragiche conseguenze delle inondazioni e delle frane nel Paese. Il Primo Ministro della Federazione di Bosnia ed Erzegovina Nermin Nikšić ha dichiarato: “i torrenti, le inondazioni, l’acqua avrebbero potuto provocare qualche vittima, come quelle a Buturović Polje o a Fojnica, ma sicuramente non ci sarebbero state queste vittime a Donja Jablanica se non ci fosse stata una cava, se quella collina non si fosse abbattuta sul villaggio e lo avesse cancellato dalla faccia della Terra”.

“La Federazione non è competente, quindi non esiste documentazione per quanto riguarda il Ministero federale, ma il Ministro competente è stato informato dal Ministero cantonale che la società è stata costituita nel 2001, ma che non esiste alcuna documentazione sulla concessione e sull’approvazione allo sfruttamento. Dovrebbe essere lasciato ai responsabili, alle istituzioni giudiziarie e politiche, indagare e vedere cosa è successo lì, qual è la causa di tutto ciò“, ha aggiunto.

Alla fine ha sottolineato che al momento non è possibile quantificare i danni a Donja Jablanica. “Gli edifici rimasti sono sicuramente inutilizzabili per l’edilizia abitativa, senza investimenti significativi nella ricostruzione e riparazione. Altri sono stati rasi al suolo, alcuni allagati fino al tetto. I danni saranno valutati“, ha detto Nikšić.

Inondazioni anche in Montenegro e Croazia

Le inondazioni hanno colpito anche il Montenegro, dove hanno spazzato via le strade e isolato il villaggio di Komarnica. Le forti piogge hanno avuto effetto anche sul drastico innalzamento del livello dei fiumi, soprattutto Morača e Zeta con i loro affluenti. In particolare, il fiume Morača si è innalzato di sei metri in 14 ore a Podgorica. Altri villaggi nel nord del Paese sono rimasti isolati, diverse strade sono impraticabili, mentre nelle città l’acqua è penetrata nelle case, riferisce l’agenzia Beta. Un forte vento ha abbattuto gli alberi e un albero a Bar è stato squarciato a metà da un fulmine.

Il livello delle acque si sta alzando anche su alcuni fiumi della Croazia e il governo di Zagabria ha annunciato che c’è il rischio di inondazioni in alcune zone di Karlovac, una città vicino al fiume Kupa.

Tra Montenegro e Croazia si sono registrati gli accumuli di pioggia più alti di questa ondata di maltempo, che in 48 ore ha scaricato fino a 250mm di pioggia.

Il mese scorso, catastrofiche inondazioni hanno colpito gran parte dell’Europa centrale, soprattutto Polonia, Repubblica Ceca e Romania, causando ingenti danni materiali e altre vittime.

