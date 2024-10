Inondazioni e frane in Bosnia ed Erzegovina: situazione drammatica a Jablanica, ci sono vittime | FOTO

MeteoWeb

Le forti piogge delle ultime ore hanno causato gravi criticità in Bosnia ed Erzegovina e, secondo i servizi di protezione civile, la situazione più difficile è nella regione di Jablanica. Le precipitazioni incessanti hanno causato inondazioni, frane e smottamenti, e ci sono anche vittime, tra Jablanica, Konjica, Kiseljak, Fojnica e Kreševo. Zukan Helez, Ministro della Difesa della Bosnia-Erzegovina, ha dichiarato ad Al Jazeera che, secondo notizie ancora non confermate in suo possesso, potrebbero essere 20 le vittime delle inondazioni e delle frane che hanno interessato parte del Paese balcanico.

Un temporale accompagnato da pioggia nella zona di Mostar, Konjic e Jablanica ha causato l’attivazione di un gran numero di frane, smottamenti su strade e zone allagate a causa dello sversamento di grandi quantità di acqua da fiumi e laghi, e secondo le informazioni attualmente a disposizione del Governo del Cantone Erzegovina-Neretva (HNK), esiste la possibilità che vite umane siano a rischio a causa dell’attivazione di frane e dell’improvviso innalzamento del livello dell’acqua nelle aree popolate.

Situazioni difficili per l’acqua alta si registrano anche nella vicina Croazia a causa dello straripamento di alcuni fiumi, in particolare la Sava, che attraversa la capitale Zagabria.

