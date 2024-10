Inondazioni in Thailandia, salvati oltre 100 elefanti intrappolati

MeteoWeb

Una maxi operazione di salvataggio ha messo in salvo oltre 100 elefanti intrappolati dalle inondazioni che hanno colpito il Nord della Thailandia per diverse settimane. Più di 100 dipendenti e volontari hanno trasferito 117 elefanti dal centro Elephant Nature Park, vicino a Chiang Mai, su un terreno più alto. Le operazioni per salvare gli altri animali continuano. Il rifugio ospita 126 elefanti e circa 5.000 altri animali, tra cui cani, gatti, mucche, maiali e conigli. Le inondazioni, causate dalle piogge torrenziali stagionali e amplificate dal tifone Yagi a metà settembre, hanno devastato l’intera regione. Il direttore del centro, Saengduean Chailert, ha lanciato un appello urgente sui social media per richiedere aiuto, mostrando immagini degli elefanti che lottano nell’acqua alta.

Le inondazioni hanno colpito oltre 32mila famiglie in 18 province del Nord e del Nord/Est del Paese. A Chiang Mai, il fiume Ping ha raggiunto livelli critici, aumentando i timori per la sicurezza della popolazione locale.

