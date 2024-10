Intelligenza artificiale: gli Atenei campani firmano la “Rome Call for AI Ethics”

MeteoWeb

L’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ ha ospitato la firma da parte degli Atenei campani della ‘Rome Call for AI Ethics’ alla presenza di S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e della Fondazione RenAIssance. La ‘Rome Call for AI Ethics’ è un documento ideato e promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, e in seguito dalla Fondazione RenAIssance (istituita da Papa Francesco appositamente per la sua divulgazione) che chiede un approccio etico all’intelligenza artificiale.

Sottoscritta in prima battuta da Microsoft, IBM, FAO e dall’allora Ministero dell’Innovazione del Governo italiano il 28 febbraio 2020, la Rome Call ha conosciuto negli anni un grande seguito di pubblico. L’idea alla base della Rome Call è quella di promuovere un senso di responsabilità condivisa tra organizzazioni internazionali, governi, istituzioni e settore privato nel tentativo di creare un futuro in cui ogni individuo possa beneficiare dei progressi della tecnologia e affinché il progresso tecnologico garantisca il rispetto della dignità di ogni individuo. Il protocollo è stato citato dal Papa durante il G7 tenutosi in Puglia, come esempio di impegno etico nel campo dell’intelligenza artificiale.

Nel corso dell’incontro, moderato dal Vicedirettore de ‘Il Mattino’ Francesco De Core, hanno firmato l’accordo i sette Rettori delle Università della Campania: Antonio Garofalo – Rettore della Parthenope, Matteo Lorito – Rettore della Federico II, Vincenzo Loia – Rettore dell’Università di Salerno, Giovanni Francesco Nicoletti – Rettore della Vanvitelli, Roberto Tottoli – Rettore dell’Orientale, Gerardo Canfora – Rettore dell’Università del Sannio, Lucio D’Alessandro – Rettore del Suor Orsola Benincasa.

“È in luoghi come questo, dove oggi ci troviamo, che si formano i leader del futuro. È qui che camminano, ragionano e dialogano i protagonisti degli anni a venire”, ha dichiarato mons. Vincenzo Paglia. “E qui è anche il luogo dove deve diventare norma comune l’educazione all’AI e all’algoretica, che oltre all’ambito scientifico e tecnologico deve abbracciare anche le discipline umanistiche, per fornire una comprensione completa delle sue implicazioni etiche, sociali e ambientali. È ora di dare alla tecnologia l’indirizzo che possiamo darle”, ha concluso: “verso il benessere dell’umanità tutta, verso la salvaguardia del pianeta, verso il rispetto della dignità di ogni essere umano – soprattutto dei più vulnerabili”.

“E’ un onore poter ospitare nel nostro Ateneo un momento così significativo per la Campania, – ha sottolineato il Rettore Antonio Garofalo – l’Intelligenza Artificiale è una grande scommessa per il futuro globale ma, come tutte le grandi innovazioni, può essere pericolosa se non indirizzata nella giusta direzione. Garantire un approccio etico e responsabile nello sviluppo e nell’uso dell’AI significa poter favorire una crescita inclusiva e sostenibile e che rispetti i diritti umani; gli Atenei formano le classi dirigenti del futuro, quindi hanno una grande responsabilità in questo processo ed è fondamentale la sinergia per il raggiungimento dell’obiettivo comune”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.