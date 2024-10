L’intensificazione da record dell’uragano Milton, la tempesta di fine stagione più forte mai registrata nel Golfo del Messico

MeteoWeb

L’uragano Milton, il nono uragano della stagione degli uragani atlantici 2024, si è rapidamente intensificato in una tempesta di categoria 5 nel Golfo del Messico lunedì 7 ottobre 2024. La tempesta è esplosa in forza e intensità a un ritmo quasi da record, diventando uno degli uragani più intensi mai registrati nel bacino atlantico. Questo rafforzamento esplosivo è stato alimentato in parte dal caldo record nel Golfo del Messico. Più caldo è l’oceano, più carburante c’è per l’intensificazione degli uragani, a condizione che anche altre condizioni atmosferiche (come il wind shear) siano favorevoli.

Rapida intensificazione

Milton si è formato come depressione tropicale nel Golfo del Messico sudoccidentale sabato 5 ottobre 2024. Solo un paio d’ore dopo la sua formazione, il National Hurricane Center (NHC) statunitense lo ha dichiarato tempesta tropicale. Nel pomeriggio di domenica 6, appena 24 ore dopo essere diventato una tempesta con nome, Milton si è rapidamente intensificato in un uragano di categoria 1. Il processo di rapida intensificazione è definito come un aumento di 36 miglia orarie (55km/h) della velocità del vento in 24 ore.

Dalle 13:00 CDT di domenica alle 13:00 CDT di lunedì (un periodo di 24 ore), Milton è aumentato di altre 95 miglia orarie, più che raddoppiando la velocità necessaria per un’intensificazione rapida. Sulla base di questi primi numeri, questa esplosiva intensificazione rapida è eclissata solo dall’uragano Wilma nel 2005 e dall’uragano Felix nel 2007, secondo i registri dell’NHC. I venti massimi sostenuti hanno raggiunto il picco a 290km/h (una forte categoria 5) nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre e la pressione dell’uragano ha toccato il minimo di 897hPa. La pressione è un altro modo per misurare la forza di un uragano, al di fuori della velocità del vento. In genere, più bassa è la pressione, più forte è l’uragano.

In base alla velocità del vento, Milton è diventato l’uragano più forte nel Golfo del Messico dall’uragano Rita del 2005. In base alla pressione, Milton è stato il quinto uragano più intenso nel bacino atlantico mai registrato. Milton è anche il secondo uragano di categoria 5 di questa stagione. Il primo è stato Beryl a luglio. Ci sono stati solo altri cinque anni (dal 1950) in cui ci sono stati più di un uragano di categoria 5 in una singola stagione: 1961 (2), 2005 (4), 2007 (2), 2017 (2) e, più di recente, 2019 (2).

Nonostante le fluttuazioni di intensità degli ultimi giorni, l’uragano Milton rimane un uragano estremamente pericoloso, essendo tornato di nuovo alla categoria 5 nelle scorse ore. In base alle ultime previsioni, si prevede che Milton toccherà terra in Florida come un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) questa sera. L’NHC sta avvisando i residenti della Florida che “Milton ha il potenziale per essere uno degli uragani più distruttivi mai registrati per la Florida centro-occidentale”. E il National Weather Service di Tampa, in Florida, sta avvertendo che “se Milton rimane sulla sua rotta, questo sarà l’uragano più potente a colpire Tampa Bay in oltre 100 anni. Nessuno nella zona ha mai sperimentato un uragano così forte prima”.

