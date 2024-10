L’International Astronautical Congress entra nel vivo, le FOTO dell’inaugurazione

MeteoWeb

Ieri, 14 ottobre 2024, è iniziata la 75ª edizione dell’International Astronautical Congress (IAC) presso il Milano Congress Centre (Mi.Co.), un evento di rilevanza globale nel settore spaziale. Organizzato dall’International Astronautical Federation (IAF) e sostenuto dall’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA), dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e da Leonardo, il congresso riunisce oltre 8mila esperti provenienti da agenzie spaziali, istituzioni di ricerca e aziende del settore.

Il tema centrale di quest’edizione, “Responsible Space for Sustainability”, guida il programma di conferenze e la vasta esposizione che si svolgerà durante i giorni dell’evento. La scelta di focalizzarsi sulla sostenibilità rispecchia la crescente consapevolezza della comunità spaziale riguardo alle sfide ambientali e sociali che il settore deve affrontare. Il congresso mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni, nonché a promuovere la diversità e l’inclusione nel campo spaziale, attraverso il 3G Program, che enfatizza tre aree fondamentali: Geografia, Generazione e Genere.

Tra i momenti salienti della giornata inaugurale figurano la cerimonia di apertura, la firma di contratti per la missione RISE e il plenaria dei capi agenzia. Queste sessioni non solo evidenziano il ruolo di leadership dell’Europa nel settore spaziale, ma offrono anche un’importante piattaforma di networking per imprenditori, ricercatori e rappresentanti governativi.

L’International Astronautical Congress 2024 rappresenta un’opportunità unica per l’ecosistema spaziale italiano, fungendo da ponte tra esperti locali e internazionali, e contribuendo a definire le future direzioni della ricerca e della tecnologia spaziale.

In alto, nella gallery, alcune delle immagini più significative della giornata d’apertura.

