Intervento eccezionale all’Ospedale di Pistoia: il primo trapianto di cute in un paziente

Primo trapianto di cute all’ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia (Pistoia) grazie alla sinergia tra più équipe chirurgiche. L’intervento è stato eseguito su un paziente di Montecatini Terme (Pistoia) che, dopo ripetuti interventi ortopedici e di chirurgia vascolare, fino all’amputazione dell’arto inferiore, ha avuto la necessità di una ricostruzione dell’area lesionata. Il delicato e complesso intervento è stato eseguito nel blocco operatorio dell’ospedale di Pescia dalla dottoressa Daniela Fusilli, medico dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e responsabile dell’Unità aziendale per la terapia delle lesioni ischemiche e su base diabetologica degli arti, in équipe con la dottoressa Elena Rodeghiero e il dottor Giovanni Zaccherotti, direttore della struttura operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Pescia,

Fodamentale il coinvolgimento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, sede di una importante banca di tessuto espiantato che ha provveduto ad inviare l’ottimo frammento cutaneo che è stato impiantato nel paziente sessantenne. “Un doveroso ringraziamento alle équipe ortopediche che sono intervenute oltre a tutto il personale infermieristico della sala operatoria, ed alla dottoressa Natascia Tagliaferri, anestesista-rianimatrice, per aver portato a termine tale complessa organizzazione; l’intervento avrà ricadute positive sulla qualità di vita del paziente. La sinergia e la condivisione degli interessi e delle importanti professionalità presenti tra gli operatori rimane uno degli obbiettivi basilari per affrontare le moderne sfide imposte dalla popolazione che fa riferimento al nostro ospedale”, ha commentato la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore sanitario del presidio ospedaliero.

La parole del dottor Zaccherotti

Ha aggiunto il dottor Zaccherotti: “ritengo che questo sia un chiaro esempio di sinergia aziendale tra le due strutture ortopediche della provincia di Pistoia che, giornalmente e con professionalità, collaborano fattivamente e sempre più spesso in stretta collaborazione, nell’assolvere alle richieste dei pazienti che si rivolgono numerosi alle nostre strutture. Va sottolineato che l’Asl Toscana Centro, ed in particolare il Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche, diretto dal dottor Stefano Michelagnoli, si è sempre proposto per valorizzare la professionalità dei propri operatori organizzati in strutture trasversali a carattere aziendale, per sfruttare al massimo tutte le moderne tecnologie e le conoscenza nel trattamento della patologia in generale”.

