ISPRA inaugura la scuola di specializzazione in informazione avanzata per la sostenibilità ambientale

Una scuola di alta specializzazione in discipline ambientali, primo esempio nazionale in questo ambito: questa la scuola che ISPRA inaugurerà il prossimo 17 ottobre che risponderà, in modo sistematico e altamente qualificato, alle esigenze formative sui temi della tutela dell’ambiente e rappresenta una pronta risposta ad un crescente bisogno di conoscenze specialistiche in tema ambientale e di sostenibilità.

La Scuola, diretta dal Direttore Generale ISPRA, dott.ssa Maria Siclari e il cui Comitato di Indirizzo Didattico è presieduto da Stefano Laporta, Presidente Ispra e Snpa, offrirà percorsi specialistici di interesse trasversale a tutta la Pubblica Amministrazione, alle Forze Armate e di Polizia. Formerà anche studenti universitari e giovani ricercatori, attivando percorsi di alta formazione e Dottorati di ricerca innovativi, in collaborazione con le Università.

