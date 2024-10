Israele, incendi nel nord dopo il lancio di razzi dal Libano

MeteoWeb

Il servizio antincendio e di soccorso israeliano ha reso noto che diversi incendi sono scoppiati nel nord di Israele a seguito del lancio di razzi dal Libano. In particolare, i Vigili del Fuoco israeliani stanno lavorando nei pressi della città di Katzrin, sulle alture del Golan, ma anche nei pressi della città di Bar’am, lungo il confine settentrionale, secondo quanto riporta il Times of Israel. Le autorità hanno comunicato che un precedente incendio scatenato da un razzo proveniente dal Libano in Galilea è stato spento.

