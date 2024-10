L’Italia pronta a costruire nuove centrali nucleari: la ‘collaborazione’ con due aziende

MeteoWeb

L’Italia starebbe valutando la possibilità di riunire una joint venture con l’azienda statunitense Westinghouse e la francese Edf come soci in una società per costruire una nuova generazione di centrali nucleari. E’ quanto riferisce l’emittente televisiva tedesca “N-tv” che cita fonti vicine al dossier.

“Il governo di Roma vuole preparare un progetto per l’utilizzo dell’energia nucleare entro la fine dell’anno. In talia, l’esercizio delle centrali nucleari è stato vietato dai referendum del 1987 e del 2011. Ma la competenza per la tecnologia è ancora presente. La società energetica italiana Enel, controllata dallo Stato, gestisce centrali nucleari in Spagna mentre Eni è coinvolta in un progetto per lo sviluppo di un reattore a fusione nucleare”, ha riferito “N-Tv”. L’emittente ha inoltre sottolineato che “non c’è stato alcun commento immediato da parte di Westinghouse ed Edf”.

