Energia, il governo fa sul serio: via libera alla nuova era del nucleare, tempi e prospettive 

Il Governo “entro la fine di quest’anno presenterà un quadro legislativo per il ritorno alla produzione nucleare di terza generazione avanzata e quarta generazione”: lo ha detto il ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso alla presentazione al Cnel del “libro verde sulle politiche industriali”. Urso ha quindi precisato che “nel contempo stiamo lavorando per creare un soggetto che produca impianti di terza generazione avanzata e di quarta generazione in Italia, con tecnologia non solo italiana in modo industriale e componibile”.

Urso ha ribadito che “è fondamentale il ritorno al nucleare come unica soluzione per la piena competitività del nostro sistema industriale”. A suo parere “il ritorno alla produzione nucleare è l’unica soluzione verso la piena decarbonizzazione e anche in vista della rinuncia al gas come fonte energetica sicura”.

Il ruolo di avanguardia in Europa

“Riteniamo che con lo sviluppo delle rinnovabili sia fondamentale proporre al Paese un ritorno alla produzione di energia nucleare come unica soluzione che possa dare piena competitività al sistema industriale, garantendo autonomia italiana ed europea. Per questo il governo sta lavorando per avere un soggetto che produca in Italia gli impianti di energia nucleare di terza e quarta generazione. L’Italia deve riaffermare la sua vocazione scientifica, tecnologica e industriale e avere ruolo di avanguardia in Europa”, conclude Urso nel suo intervenuto.

