Prima edizione dell’ITALIA SOLARE Expert Forum: le priorità per la transizione energetica

MeteoWeb

Si è tenuta martedì presso il Politecnico di Milano la prima edizione dell’ITALIA SOLARE Expert Forum, un evento che ha segnato l’esordio pubblico del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di ITALIA SOLARE, costituito per supportare l’associazione nella sua missione di promuovere una transizione energetica sostenibile. Durante la giornata, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti e stakeholder, sia in presenza sia in streaming, sono stati affrontati temi centrali per la transizione energetica italiana. Tra i partecipanti è intervenuto anche Stefano Besseghini, presidente di ARERA, che ha contribuito alla discussione sul quadro regolatorio per la transizione energetica in Italia.

“Sono molto orgoglioso di questa prima edizione dell’Expert Forum di ITALIA SOLARE. L’idea di costituire un Comitato Tecnico Scientifico che supporti l’associazione nelle sue posizioni e nelle sue proposte per una fattiva transizione energetica finalmente si è concretizzata. Ma questo è solo l’inizio di un percorso dove mi auguro che il CTS faccia da ponte tra il mondo della ricerca, quello dell’industria e quello della regolazione e porti l’associazione a consolidare il suo ruolo nel quadro energetico nazionale”, ha commentato il presidente di ITALIA SOLARE, Paolo Rocco Viscontini.

Il Coordinatore del CTS, Maurizio Delfanti, ha sottolineato l’importanza di una discussione basata su dati e fatti concreti: “sono molto soddisfatto di questa prima uscita pubblica del nostro comitato tecnico scientifico: l’evento ha visto tanti partecipanti, sia in aula, sia in streaming. È stato molto interessante fare il punto sulla transizione energetica, con i colleghi del CTS, e con gli stakeholder che sono intervenuti. Purtroppo nel dibattito pubblico si sente qualche posizione estrema che arriva a mettere in dubbio il Green Deal, sulla base di teorie e soluzioni fantasiose, e non certamente di breve termine: è opportuno mantenere sempre i dati e i numeri al centro della discussione politica, e il CTS darà il suo contributo in questo senso. Il primo tema sarà quello la connessione alle reti: un punto sì importante, ma attualmente molto amplificato rispetto ai reali problemi su cui misurarsi”.

L’Expert Forum ha offerto un’importante occasione di confronto sullo stato della transizione energetica in Italia, con particolare attenzione al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Tra i temi principali emersi, si è parlato della resilienza del sistema energetico, con l’invito a sfruttare tutti gli strumenti oggi disponibili e a guardare al futuro, tenendo conto del rapido sviluppo tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e dei vettori energetici.

Un punto di grande interesse ha riguardato le reti elettriche, con il riconoscimento che la loro saturazione virtuale e l’integrazione tra gestori di distribuzione (DSO) e di trasmissione (TSO) rappresentano sfide cruciali. Sono state proposte nuove soluzioni, tra cui le connessioni flessibili, già sperimentate da ARERA dal 2020, e la necessità di una pianificazione infrastrutturale preventiva che supporti gli sviluppi futuri.

Si è discusso anche del passaggio dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) al Prezzo Zonale (PZ), con l’obiettivo di avvicinare la produzione energetica ai territori, generando benefici diretti per i consumatori in termini di riduzione delle bollette.

In un contesto più ampio, è emersa la necessità di politiche nazionali e locali in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC per il 2030 e il 2050, superando le eterne difficoltà relative ai tempi di connessione o e agli iter autorizzativi. Non è mancato un focus sulla comunicazione e sulla disinformazione, con l’invito a mantenere dati e numeri al centro del dibattito politico per contrastare la diffusione di posizioni estreme e infondate.

Infine, si è toccato il delicato tema del rapporto tra ambiente e paesaggio, che si configura sempre più come un conflitto da risolvere con soluzioni equilibrate che rispettino sia le esigenze di sviluppo energetico sia la tutela del paesaggio.

Tra i temi trattati durante la giornata, si è discusso anche delle prospettive di decarbonizzazione della Sardegna e delle sinergie tra reti elettriche e aree idonee.

ITALIA SOLARE desidera ringraziare tutti i membri del suo Comitato Tecnico Scientifico per il contributo prezioso e il lavoro svolto: Maurizio Delfanti (Politecnico di Milano) e Coordinatore del CTS, Stefano Amaducci (Università Cattolica del Sacro Cuore), Silvia Bodoardo (Politecnico di Torino), Alberto Geri (Sapienza Università di Roma), Massimo La Scala (Politecnico di Bari), Arturo Lorenzoni (Università degli Studi di Padova), Fabrizio Pilo (Università degli Studi di Cagliari), Anna Pinnarelli (Università della Calabria), Gianluca Ruggieri (Università degli Studi dell’Insubria) e G.B. Zorzoli (già professore presso il Politecnico di Milano).

ITALIA SOLARE Expert Forum, vi dà appuntamento, sempre al Politecnico di Milano, il 24 giugno 2025, per continuare il dialogo e il confronto sulla transizione energetica in Italia.

