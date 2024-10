La Jeddah Tower: ritorno al futuro per il grattacielo più alto del mondo | VIDEO

MeteoWeb

La Jeddah Tower, un ambizioso progetto architettonico in Arabia Saudita, potrebbe finalmente riprendere la costruzione nel 2025, con un completamento previsto per il 2028. Questo grattacielo, che si prefigge di raggiungere l’imponente altezza di un chilometro, rappresenta un simbolo di innovazione e aspirazione nel panorama architettonico globale.

Recentemente, è stato condiviso un mock-up 4D in fase iniziale, sviluppato da Freeform 3D e pubblicato in esclusiva su “The B1M“. Questo modello offre una visione dettagliata delle potenzialità della torre, delineando come il progetto possa prendere forma nei prossimi anni, accompagnato da date indicative per il completamento delle varie fasi.

BREAKING: Saudi Arabia’s 1KM tall Jeddah Tower could restart construction in 2025 and complete in 2028. This early stage mock-up 4D model, created by Freeform 3D and shared exclusively with @TheB1M, shows how the megatall skyscraper could be completed and includes indicative… pic.twitter.com/FGVpwBk16R — The B1M (@TheB1M) October 23, 2024

Se il progetto andrà a buon fine, la Jeddah Tower non solo diventerà la struttura più alta del mondo, superando l’attuale detentore del titolo, il Burj Khalifa di Dubai, che misura 828 metri, ma rappresenterà anche un passo significativo verso l’affermazione dell’Arabia Saudita come hub architettonico di livello mondiale. La torre è progettata per ospitare residenze, hotel, uffici e spazi commerciali, diventando un punto di riferimento per la città di Jeddah e un’attrazione per visitatori da tutto il mondo.

Il ritardo nella costruzione della Jeddah Tower, iniziata nel 2013, è stato causato da vari fattori, tra cui difficoltà finanziarie e sfide tecniche. Tuttavia, il rinnovato impegno nel completamento del progetto è un segno di resilienza e determinazione da parte degli investitori e delle autorità locali.

La realizzazione della Jeddah Tower non è solo una questione di altezza, ma rappresenta una visione più ampia di modernità e progresso architettonico. Con il suo design innovativo e le ambizioni di sostenibilità, la torre potrebbe diventare un esempio di come l’architettura può integrarsi con le esigenze ambientali e sociali del nostro tempo.

