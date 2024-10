L’umanità è sul punto di “infrangere i limiti naturali della Terra”

MeteoWeb

Nell’era contemporanea, l’umanità si trova di fronte a sfide senza precedenti che minacciano non solo la biodiversità del nostro pianeta, ma anche la stessa sopravvivenza della specie umana. Gli esperti di biodiversità avvertono che siamo “sull’orlo del precipizio” di infrangere i limiti naturali della Terra. Questa situazione critica è stata messa in evidenza durante l’inaugurazione della Cop16, la conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si tiene a Cali, in Colombia. Qui, leader mondiali, scienziati e accademici si riuniscono per discutere dell’azione necessaria per affrontare una crisi globale che si sta intensificando. L’atmosfera è carica di urgenza, con avvertimenti che sottolineano la necessità di un cambiamento immediato nelle politiche e nelle pratiche globali.

Il professor Tom Oliver, esperto di ecologia applicata presso l’Università di Reading, ha spiegato che siamo già bloccati per danni significativi e ci stiamo dirigendo in una direzione che vedrà di più. Il suo allarme è condiviso da molti altri scienziati che hanno osservato come l’attività umana, nel corso degli anni, abbia spinto il mondo in una “zona di pericolo” in sette degli otto indicatori di sicurezza planetaria. La perdita di biodiversità non è un fenomeno isolato; è un aspetto fondamentale di una crisi ecologica più ampia che ha implicazioni dirette e devastanti per l’umanità stessa.

I limiti della Terra

Dal 1970, le popolazioni di fauna selvatica hanno subito un crollo drammatico, con stime che indicano una riduzione media del 73%. Questa perdita colpisce specie iconiche come i piccioni migratori, i parrocchetti della Carolina e le tartarughe giganti di Floreana, tutte ormai estinte. L’aspetto più inquietante è che queste estinzioni non riguardano solo gli animali e le piante; esse sono sintomatiche di una crisi più profonda che minaccia la nostra stessa esistenza.

Gli esseri umani dipendono dalla biodiversità per la nostra vita quotidiana: cibo, acqua pulita, aria da respirare. La crisi della biodiversità si traduce quindi in una crisi alimentare, aggravata da inquinamento dell’acqua dolce, acidificazione degli oceani e incendi devastanti. Queste sfide rappresentano un potenziale catastrofico per la società globale, in particolare per le popolazioni più vulnerabili che già lottano per la sicurezza alimentare.

I costi dell’inazione

Un rapporto del 2024, al quale ha contribuito Oliver, ha messo in luce che il degrado della natura potrebbe causare una perdita del 12% del PIL del Regno Unito. I rischi identificati comprendono focolai di malattie, la diminuzione degli insetti impollinatori, il crollo delle popolazioni ittiche e inondazioni devastanti. In un contesto in cui gli ecosistemi stanno già mostrando segni di stress, la perdita di biodiversità comporta un’enorme incertezza su dove siano i limiti di sicurezza. L’idea di un’epoca di estinzione di massa non è più un concetto astratto; è una realtà palpabile e pressante.

Disuguaglianze e conflitti in aumento

Il dottor Andrew Terry, direttore della conservazione e delle politiche presso la Zoological Society of London, ha osservato che il collasso ambientale porta a disuguaglianze, conflitti e ingiustizie sociali. Ha citato casi concreti come la carestia in Madagascar, causata dalla degradazione ambientale, e ha avvertito che assisteremo a un aumento dei conflitti per l’accesso alle risorse in diminuzione. Questi conflitti non riguardano solo il cibo e l’acqua, ma anche questioni più ampie legate alla salute pubblica e alla sicurezza. Con l’innalzamento delle temperature e l’aumento dell’inquinamento, i problemi di salute pubblica aumenteranno esponenzialmente, portando a una crisi sanitaria globale.

Le conseguenze dello sfiorare i limiti della Terra sono evidenti. Tonthoza Uganja, un esperto di ripristino del territorio dal Malawi centrale, ha descritto il drastico cambiamento degli ecosistemi nel suo villaggio, dove la comunità dipendeva tradizionalmente dalla foresta per il proprio sostentamento. Uganja ha spiegato che siamo affidati a un ecosistema ricco di biodiversità per prosperare, i cambiamenti, sono enormi. La connessione tra perdita di biodiversità e benessere umano è innegabile; mentre perdiamo biodiversità, stiamo essenzialmente perdendo anche parti di noi stessi come esseri umani.

La necessità di un’azione urgente

L’urgente necessità di affrontare la crisi della biodiversità è stata evidenziata in modo chiaro e convincente durante la conferenza Cop16. Secondo gli scienziati, è fondamentale trattare la crisi della biodiversità con la stessa urgenza con cui affrontiamo la crisi climatica. Alexandre Antonelli, direttore scientifico dei Royal Botanic Gardens di Kew a Londra, ha osservato un cambiamento nel riconoscimento della crisi. Questo rappresenta una luce di speranza in un panorama altrimenti cupo, suggerendo che potrebbe esserci una volontà politica crescente di agire.

Il professor Rob Brooker del James Hutton Institute ha sottolineato che la biodiversità non è un “nice to have“, ma è fondamentale per affrontare le sfide del cambiamento climatico, della salute e del benessere umano. La sua scomparsa avrà conseguenze devastanti, non solo per la natura, ma anche per la nostra società.

