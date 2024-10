Novembre in bianco: la campagna di sensibilizzazione per il cancro del polmone

MeteoWeb

ALCASE Italia dà il via alla campagna “Illumina Novembre”, inserita nelle attività internazionali di sensibilizzazione sul cancro del polmone, che si concentra sul mese di novembre con l’iniziativa “November, the Lung Cancer Awareness Month” (LCAM). L’obiettivo è quello di rendere l’opinione pubblica consapevole dell’importanza di una patologia che continua a essere affrontata in modo superficiale e con pregiudizi. Il cancro del polmone, infatti, è spesso associato al “marchio negativo del fumatore” e a quello, altrettanto scoraggiante, dell’“incurabilità”.

Tuttavia, le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato per i malati di cancro al polmone sono in continua crescita, grazie all’introduzione di farmaci ad azione molecolare mirata e all’immunoterapia. Sempre più pazienti non operabili, oggi, riescono a convivere con un cancro che può diventare “cronicizzato”, mantenendo una buona qualità di vita per anni.

La campagna di ALCASE invita enti pubblici e privati, amministrazioni locali, aziende commerciali, e il maggior numero possibile di cittadini a partecipare attivamente. Le iniziative suggerite includono:

Illuminare di bianco od ornare con fiocchi, palloncini o nastri bianchi alcuni spazi del territorio italiano.

Esporre locandine informative sulle vetrine dei negozi, negli ambulatori medici, nelle farmacie, o in qualsiasi altro luogo visibile, sia esso pubblico che privato.

Il colore bianco è stato scelto a livello internazionale per rappresentare il cancro del polmone.

L’intento della campagna è duplice: da un lato, offre conforto ai malati e alle loro famiglie, che possono sentirsi supportati dalla comunità e dalla nazione; dall’altro, si propone di diffondere informazioni corrette e aggiornate sul cancro del polmone.

I messaggi chiave che si desidera divulgare attraverso la campagna sono:

Sintomi d’allarme : Le persone che presentano sintomi sospetti, come tosse persistente, presenza di sangue nel catarro, affanno o dolore toracico, sono incoraggiate a contattare al più presto il proprio medico di famiglia.

: Le persone che presentano sintomi sospetti, come tosse persistente, presenza di sangue nel catarro, affanno o dolore toracico, sono incoraggiate a contattare al più presto il proprio medico di famiglia. Diagnosi precoce : Lo screening con TAC toracica a basso dosaggio è fondamentale per scoprire la neoplasia in stadio iniziale. È raccomandato per i forti fumatori di età compresa tra 50 e 80 anni e per le persone di pari età che hanno smesso di fumare da meno di 15 anni.

: Lo screening con TAC toracica a basso dosaggio è fondamentale per scoprire la neoplasia in stadio iniziale. È raccomandato per i forti fumatori di età compresa tra 50 e 80 anni e per le persone di pari età che hanno smesso di fumare da meno di 15 anni. Vivere con il cancro : I nuovi trattamenti personalizzati, accessibili tramite test molecolari e test NGS di sequenziamento rapido, permettono ai malati di convivere, per anni, con un tumore reso significativamente meno aggressivo.

: I nuovi trattamenti personalizzati, accessibili tramite test molecolari e test NGS di sequenziamento rapido, permettono ai malati di convivere, per anni, con un tumore reso significativamente meno aggressivo. Più lunga sopravvivenza: Grazie ai farmaci a bersaglio molecolare e all’immunoterapia, la diagnosi di tumore al polmone non è più considerata una sentenza di morte, ma un momento difficile da affrontare insieme a un team multidisciplinare di cura.

La campagna “Illumina Novembre” si propone di cambiare la narrazione attorno al cancro del polmone, portando maggiore consapevolezza e supporto a tutti coloro che ne sono colpiti.

