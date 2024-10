La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sullo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS continua a dare spettacolo: la sua osservazione non è più una rarità per pochi appassionati che nelle scorse settimane si sono mobilitati all’alba per osservarla e immortalarla. Adesso è uno spettacolo per tutti, all’orizzonte occidentale dopo il tramonto. E’ visibile anche ad occhio nudo persino dalle zone ad alto inquinamento luminoso, come lo Stretto di Messina, dove continua a dare spettacolo anche questa sera come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, scattate pochi minuti fa da Reggio Calabria verso ovest appunto.

E’ un’emozione davvero unica, in modo particolare quando si riesce a distinguere ad occhio nudo. La vista con i binocoli o con gli strumenti digitali (smartphone e fotocamere) con tempo di esposizione rende lo scenario ancor più suggestivo, perchè ne esalta la luminosità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.