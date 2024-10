La coscienza entra in altre dimensioni quando sogniamo: la svolta di David Leong

MeteoWeb

I sogni sono un fenomeno intrinsecamente misterioso e affascinante, spesso percepito come un semplice prodotto dell’attività cerebrale durante il sonno. Tuttavia, recenti ricerche sollevano interrogativi provocatori riguardo al loro significato e alla loro funzione, suggerendo che i sogni potrebbero essere molto più di mere illusioni generate dalla mente. Secondo il Dr. David Leong, accademico specializzato in metafisica ed epistemologia presso l’Università Charisma di Turks e Caicos, i sogni ricorrenti, in particolare, potrebbero costituire finestre su dimensioni alternative, permettendo alla nostra coscienza di esplorare altre versioni di noi stessi. Questa tesi, pur essendo controversa e non supportata da evidenze empiriche, invita a riflessioni profonde sulle implicazioni della coscienza e della realtà.

L’ipotesi della realtà parallela

Il concetto di dimensioni alternative ha le sue radici nelle interpretazioni della meccanica quantistica, in particolare nella teoria dei Molti Mondi. Questa teoria propone che ogni decisione o evento non sia semplicemente un bivio, ma piuttosto un punto di ramificazione in cui si creano molteplici universi paralleli. In tale contesto, Leong postula che durante il sonno, la nostra coscienza si liberi dai vincoli imposti dalla realtà fisica, consentendo una forma di interazione con queste molteplici versioni di noi stessi. “I sogni possono essere finestre su realtà distinte governate dalle loro leggi, in cui la mente, libera dai vincoli della veglia, può esplorare e interagire con nuove forme di esistenza“, afferma Leong.

La dualità della coscienza

Nella sua esplorazione, Leong distingue tra due tipi di coscienza: quella “locale” e quella “non locale“. La coscienza locale è legata ai nostri cinque sensi e alle esperienze quotidiane, mentre la coscienza non locale trascende i sensi, permettendo esperienze di realtà più ampie e intrecciate. Questa concezione si avvicina al panpsichismo, che considera la coscienza come una proprietà fondamentale dell’universo. Leong suggerisce che mentre siamo svegli, la nostra coscienza è limitata dalle percezioni sensoriali e dai processi razionali, ma durante il sonno, possiamo accedere a dimensioni di esistenza più vaste e complesse.

L’effetto osservatore e la fluidità della realtà

Le teorie quantistiche, tra cui l’effetto osservatore, supportano questa visione della coscienza come un fenomeno fluido e dinamico. L’effetto osservatore indica che l’atto di osservare un sistema quantistico può influenzarne lo stato. “A livello macroscopico, assumiamo che gli oggetti abbiano proprietà fisse come la posizione o la velocità. Ma gli esperimenti quantistici sfidano questa ipotesi“, spiega Leong. Ciò implica che la realtà, a livello fondamentale, è molto più interconnessa di quanto possiamo immaginare.

La ricerca condotta dai fisici Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, vincitori del Premio Nobel nel 2022 per il loro lavoro pionieristico sull’entanglement quantistico, ha dimostrato che particelle, anche se separate da grandi distanze, possono influenzarsi istantaneamente. Questa scoperta ha sfidato la concezione classica del realismo locale e suggerisce che la nostra comprensione della realtà deve includere interconnessioni che superano la tradizionale separazione tra oggetti.

Il ruolo delle emozioni nei sogni ricorrenti

Ma perché alcuni sogni sembrano più significativi di altri? Secondo Leong, i sogni ricorrenti, in particolare quelli con forti emozioni, potrebbero essere i più rilevanti nel contesto di questa teoria. “I sogni ricorrenti, specialmente quelli con scenari vividi e coerenti, potrebbero suggerire connessioni più profonde con altre realtà“, afferma. Questi sogni possono riflettere non solo emozioni e conflitti irrisolti nel nostro stato di veglia, ma anche esperienze e sfide affrontate da altre versioni di noi stessi in universi paralleli.

Per esempio, se qualcuno ha un sogno ricorrente di essere intrappolato in una situazione stressante, potrebbe non solo indicare una lotta personale con sentimenti di stagnazione o ansia, ma anche suggerire che in un’altra realtà, quella persona sta vivendo esperienze simili, alimentando un ciclo di feedback emotivo tra le diverse dimensioni. Le emozioni, quindi, potrebbero fungere da segnali che ci collegano a queste realtà alternative.

Le critiche e il dibattito scientifico

Tuttavia, l’ipotesi di Leong non è priva di critiche. Il mondo scientifico, in particolare il neuroscientifico, tende a considerare tali idee come speculazioni prive di fondamento. La teoria dell’attivazione-sintesi, ad esempio, suggerisce che i sogni siano il risultato di tentativi del cervello di dare senso all’attività neurale casuale durante la fase REM (Rapid Eye Movement) del sonno. Durante questa fase, il cervello è molto attivo, e i sogni che ne derivano sono considerati come semplici riflessi delle esperienze quotidiane.

Inoltre, le teorie sul consolidamento della memoria interpretano i sogni come un meccanismo per organizzare le esperienze vissute e trasformarle in ricordi duraturi, piuttosto che come interazioni con versioni alternative di noi stessi. Anche la teoria della simulazione della minaccia postula che i sogni abbiano una funzione biologica, preparandoci a rispondere a situazioni di pericolo, senza alcun legame con dimensioni alternative.

Verso una nuova comprensione della realtà

Malgrado queste critiche, ci sono studiosi che si avventurano nel territorio dell’intersezione tra psicologia, fisica quantistica e coscienza. Il Dr. Howard Eisenberg, nel suo libro Dream It to Do It, esplora come la nostra percezione della realtà possa essere influenzata da fattori collettivi e come la coscienza stessa possa giocare un ruolo nella costruzione della nostra esperienza quotidiana. “Nella moderna meccanica quantistica, non vediamo più gli oggetti come insiemi di particelle, ma piuttosto come ‘onde di probabilità’“, afferma Eisenberg, suggerendo che la nostra realtà sia più malleabile e interconnessa di quanto si pensi.

In un contesto in cui i sogni potrebbero fungere da porte verso altre realtà, la vita stessa acquisirebbe una nuova dimensione. Le decisioni che prendiamo nella vita quotidiana potrebbero risuonare attraverso le dimensioni, con ogni azione che modifica non solo il nostro percorso attuale, ma anche le infinite versioni di noi stessi in vari universi paralleli. Se i sogni rappresentassero realmente esplorazioni di tali dimensioni, l’atto di sognare potrebbe diventare un’opportunità per comprendere la complessità della nostra esistenza, alimentando una consapevolezza più profonda delle scelte che facciamo.

La questione rimane aperta: i sogni sono semplicemente l’eco di una mente che lavora per dare senso alla propria esistenza, oppure sono porte verso dimensioni inesplorate, dove le nostre esperienze si intrecciano con quelle di altre versioni di noi stessi? La risposta a questa domanda potrebbe rivelarsi più complessa e affascinante di quanto possiamo immaginare.

