La falce di Luna e Venere al tramonto sull’Etna: grande spettacolo nello Stretto di Messina | FOTO

Grande spettacolo in cielo questa sera. Poco dopo il tramonto del Sole, ancora al crepuscolo, sono ben visibili all’orizzonte occidentale una splendida falce di Luna e, poco sopra, un luminosissimo Venere, anche loro in procinto di tramontare. Nello Stretto di Messina, da Reggio Calabria, si può osservare questo spettacolo con l’Etna in primo piano: un paesaggio davvero mozzafiato, che possiamo osservare nelle fotografie a corredo dell’articolo.

