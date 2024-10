La “Montagna dell’Oscurità”: il vulcano attivo che produce oro

MeteoWeb

L’Antartide, con i suoi paesaggi surreali di ghiaccio e neve, cela un vulcano attivo che ha dell’incredibile: il Monte Erebus. Situato in un’area remota del continente ghiacciato, questo vulcano è noto non solo per le sue caratteristiche geologiche straordinarie, ma anche per un fenomeno raro e affascinante: l’emissione di microcristalli d’oro. Con un’altezza di 12.448 piedi, il Monte Erebus è il vulcano attivo più meridionale del pianeta e rappresenta una meraviglia naturale di enorme importanza scientifica e storica.

Un vulcano in un deserto ghiacciato

Le temperature in Antartide possono scendere fino a -129 °F, rendendola il luogo più freddo della Terra. Eppure, nel cuore di questo deserto glaciale, il Monte Erebus emette gas, vapore e rocce fuse, note come bombe vulcaniche, insieme a particelle d’oro. Secondo recenti rapporti, il vulcano genera circa 80 grammi d’oro al giorno, il che si traduce in un valore di circa 6000 dollari. Queste particelle, misuranti non più di 20 micrometri, sono trasportate dal gas vulcanico e sono state trovate addirittura a 600 miglia di distanza dal cratere.

La scoperta di queste microcristalli ha suscitato l’interesse della comunità scientifica, poiché l’Erebus è attualmente l’unico vulcano conosciuto per emettere oro nella sua forma metallica. Questa peculiarità solleva interrogativi sulla composizione chimica e sui processi geologici che avvengono all’interno del vulcano, spingendo i ricercatori a esplorare ulteriormente le sue dinamiche interne.

La tragedia dell’Air New Zealand

Tuttavia, il Monte Erebus è forse più famoso per una delle più tragiche catastrofi aeree della storia. Nel 1979, un volo turistico operato da Air New Zealand si schiantò contro il fianco del vulcano, causando la morte di tutte le 257 persone a bordo. Questo volo era parte di un’iniziativa turistica che offriva ai passeggeri viste aeree dell’Antartide. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, il capitano Jim Collins tentò di condurre l’aereo a un’altitudine di circa 2.000 piedi, ma durante la manovra l’aereo colpì il vulcano.

Le indagini sull’incidente rivelarono che, pochi secondi prima dell’impatto, i passeggeri avevano scattato fotografie che mostrano un cielo limpido e senza nuvole, escludendo la possibilità di scarsa visibilità a causa del maltempo. È stato successivamente scoperto che il ghiaccio sul vulcano aveva creato un whiteout, rendendo difficile per il pilota valutare correttamente la distanza dal suolo, confondendo la superficie ghiacciata con la neve.

Il Monte Erebus prende il nome dalla divinità greca Erebus, che rappresenta il dio delle tenebre e la sua oscura dimora negli inferi. L’esploratore britannico Sir James Clark Ross scoprì il vulcano nel 1841 durante una spedizione antartica e decise di intitolarlo in onore della sua nave, la HMS Erebus, parte della flotta che includeva anche la HMS Terror. Il nome riflette perfettamente le severe e cupe condizioni dell’ambiente antartico.

Significato geologico e storico

Oltre alla sua fama per l’emissione d’oro e per la tragedia aerea, il Monte Erebus ha un significato geologico unico. Esso offre uno straordinario accesso a studi sui vulcani attivi in ambienti estremi. La sua attività vulcanica e le sue emissioni forniscono agli scienziati dati preziosi per comprendere i processi vulcanici in condizioni climatiche avverse e per studiare come le interazioni tra l’attività vulcanica e l’ambiente polare possano influenzare i cambiamenti climatici globali.

La continua esplorazione del Monte Erebus non solo arricchisce la nostra comprensione della geologia vulcanica, ma getta anche luce sull’interconnessione tra eventi geologici e la vita sulla Terra. Con il suo incredibile mix di bellezza, pericolo e mistero, il Monte Erebus rappresenta un affascinante punto di interesse per scienziati e avventurieri di tutto il mondo.

Il Monte Erebus non è solo un vulcano attivo, ma una montagna che racconta storie di sfide, tragedie e scoperte straordinarie. La sua emissione di microcristalli d’oro e il ricordo del disastro aereo del 1979 ci invitano a riflettere sulla fragile bellezza della natura e sulla necessità di rispettare e proteggere questi luoghi straordinari.

