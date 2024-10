La Papua Nuova Guinea boicotta la COP29, “è una perdita di tempo”

MeteoWeb

La Papua Nuova Guinea ha deciso di boicottare la COP29 sul clima in programma a novembre in Azerbaigian. “È una totale perdita di tempo. Boicotteremo il vertice finché i grandi inquinatori non si metteranno d’accordo,” ha affermato il Ministro degli Esteri Justin Tkatchenko, aggiungendo: “Non ha senso andare se ci addormentiamo a causa del jet lag perché non stiamo portando a termine nulla“.

