La patente digitale arriva sugli smartphone: come funziona e come ottenerla

Il 23 ottobre 2024 segna l’inizio di una nuova era digitale per i cittadini italiani con l’introduzione della patente digitale sugli smartphone. Questa innovazione permette a 50.000 cittadini di caricare la propria patente di guida direttamente sull’app IO, insieme a documenti importanti come la tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità. Si tratta di un primo passo verso la realizzazione dell’IT Wallet, il portafoglio digitale che sarà pienamente operativo dal 2025, rivoluzionando il modo in cui gestiamo i documenti personali.

Questo progetto è parte di una sperimentazione che mira a rendere la vita quotidiana dei cittadini più semplice, permettendo di avere i documenti sempre a portata di mano tramite lo smartphone. In questa fase iniziale, la patente digitale sarà disponibile solo per un numero limitato di utenti, ma è prevista un’espansione graduale. Dal 6 novembre, il numero di utenti sarà ampliato a 250.000 persone, mentre dal 4 dicembre 2024, la patente digitale sarà disponibile per chiunque vorrà utilizzarla.

Come sottolineato dal Ministero, “per i viaggi all’estero sarà necessario esibire ancora i documenti cartacei“, poiché la patente digitale avrà valore legale solo all’interno dei confini nazionali fino all’introduzione del portafoglio digitale europeo.

Come ottenere la patente digitale

L’accesso alla patente digitale è semplice. Gli utenti selezionati per la fase di test riceveranno una notifica tramite l’App IO e dovranno seguire alcuni passaggi per generare il documento digitale:

Scaricare l’app IO sul proprio smartphone, disponibile per i sistemi operativi Android e iOS.

Accedere con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), strumenti essenziali per l’identificazione sicura del cittadino.

Seguire le istruzioni fornite dall’app per completare la generazione della patente digitale.

Una volta completato il processo, la patente digitale sarà disponibile nell’app IO e potrà essere utilizzata in Italia per tutte le situazioni che richiedono l’esibizione del documento. Tuttavia, come già indicato, per i viaggi fuori dai confini italiani sarà ancora necessario portare con sé la patente fisica.

Un passo verso il futuro

La patente digitale rappresenta un primo assaggio del futuro digitale italiano. Il progetto dell’IT Wallet, che sarà completamente operativo nel 2025, permetterà ai cittadini di gestire documenti ufficiali direttamente tramite una piattaforma digitale centralizzata, semplificando notevolmente i processi burocratici e amministrativi.

Per il momento, questo progetto riguarda solo la patente, la tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità, ma con l’avvento del portafoglio digitale europeo, si prevede che l’IT Wallet si espanderà ulteriormente.

