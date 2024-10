La Terra è sopravvissuta all’impatto di un asteroide nel 1908: il disastro che ha segnato l’inizio della difesa planetaria

MeteoWeb

All’alba del XX secolo, una remota zona siberiana fu il teatro di un evento naturale straordinario, un impatto cosmico devastante che, ancora oggi, rappresenta uno dei più grandi incontri ravvicinati della Terra con un asteroide. L’evento, conosciuto come l’esplosione di Tunguska, fu così violento che rase al suolo circa 80 milioni di alberi su un’area di 2.150 km², lasciando il popolo Evenki, i cui mezzi di sussistenza dipendevano dalle renne, gravemente colpito. Sebbene l’evento sia avvolto nel mistero e nella leggenda, le indagini scientifiche successive lo hanno inquadrato come uno degli esempi più chiari di quanto gli impatti spaziali possano minacciare il nostro pianeta.

“L’impatto di un NEO con la Terra è l’unico disastro naturale che oggi sappiamo come prevenire completamente,” afferma Lindley Johnson, Planetary Defense Officer della NASA. “Dobbiamo continuare a cercare ciò che sappiamo essere là fuori, e dobbiamo continuare a sviluppare le tecnologie della Difesa Planetaria per proteggere gli abitanti del nostro pianeta da un evento devastante.”

1908: l’esplosione di Tunguska

La mattina del 30 giugno 1908, una palla di fuoco attraversò il cielo siberiano, seguita da un boato che scosse il terreno. Il bolide, probabilmente un asteroide o una cometa di circa 40 metri di diametro, esplose a circa 9.000 metri d’altezza. L’impatto atmosferico produsse un’onda d’urto capace di radere al suolo foreste intere, generando onde sismiche avvertite anche a centinaia di chilometri di distanza.

Fu solo nel 1927 che il geologo sovietico Leonid A. Kulik organizzò la prima spedizione scientifica nel sito di Tunguska. Attraverso studi meticolosi, Kulik e il suo team cercarono prove di un cratere d’impatto, ma non trovarono nulla: questo confermò l’ipotesi dell’esplosione atmosferica. La sua indagine rivelò l’estensione del disastro e confermò che l’oggetto spaziale era esploso in aria, provocando la distruzione su larga scala che si estendeva per chilometri.

Difesa planetaria: una missione strategica

Dopo oltre un secolo, i ricordi di Tunguska non sono andati perduti. Nel 2016, la NASA ha istituito il Planetary Defense Coordination Office (PDCO), un’agenzia che monitora e studia gli oggetti vicini alla Terra (NEO) potenzialmente pericolosi. La missione principale del PDCO è individuare questi oggetti e inviare avvisi globali per predisporre le risposte adeguate in caso di pericolo.

Nel novembre 2021, la NASA ha lanciato una missione di importanza storica: il Double Asteroid Redirection Test (DART). La missione prevedeva di testare la tecnica dell’impatto cinetico su un asteroide. Il bersaglio era Dimorphos, una piccola luna che orbita intorno all’asteroide Didymos. Il 26 settembre 2022, DART colpì Dimorphos a 22.500 chilometri all’ora, riducendo il suo periodo orbitale di ben 32 minuti.

“Una collisione di un NEO con la Terra è l’unico disastro naturale che ora sappiamo come l’umanità potrebbe prevenire“, ha spiegato ancora Lindley Johnson, sottolineando l’importanza di sviluppare queste tecnologie per proteggere la Terra.

Precedenti storici di impatti cosmici

Tunguska non è il solo evento cosmico devastante nella storia terrestre. L’evento più noto è senza dubbio quello che ha segnato la fine dell’era dei dinosauri: l’impatto dell’asteroide che ha formato il cratere Chicxulub in Messico circa 65 milioni di anni fa, un evento che spazzò via il 75% delle specie del pianeta. Un altro esempio è il Meteor Crater in Arizona, formato 50.000 anni fa, che dimostra come anche un oggetto relativamente piccolo possa avere un impatto devastante.

Gli archeologi hanno scoperto altre tracce di esplosioni aeree nel corso della storia. L’impatto di una cometa in Siria circa 12.800 anni fa, durante il periodo del Dryas recente, e un evento catastrofico che colpì l’antica città di Tall el-Hammam in Giordania, sono ulteriori testimonianze dell’impatto della potenza cosmica sulla civiltà umana.

La consapevolezza pubblica e la difesa planetaria

Oggi, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica riveste un ruolo cruciale per la difesa planetaria. Con l’istituzione della Giornata internazionale degli asteroidi da parte delle Nazioni Unite, fissata al 30 giugno, si cerca di rendere partecipi cittadini di tutto il mondo su questa missione essenziale per la sopravvivenza. L’obiettivo è quello di promuovere la responsabilità condivisa, incoraggiare giovani scienziati e stimolare la cooperazione internazionale per affrontare insieme la sfida di proteggere il pianeta.

Guardando avanti: verso una protezione efficace

L’impatto di Tunguska è un monito di quanto il nostro pianeta sia vulnerabile agli eventi cosmici, ma i progressi fatti nel campo della difesa planetaria, come la missione DART, lasciano ben sperare. La NASA e altri enti internazionali continuano a sviluppare e perfezionare le tecnologie per prevenire o mitigare i potenziali impatti.

La missione della difesa planetaria non è solo scientifica, ma è anche un dovere nei confronti delle generazioni future. Come affermava il dottor Leonid A. Kulik già nel 1927, il coraggio e l’ingegno dell’uomo possono aprire nuove frontiere di conoscenza e protezione. Oggi, a più di un secolo di distanza, gli sforzi di scienziati e ingegneri continuano a rafforzare quella visione, dimostrando che un evento come quello di Tunguska, seppur impressionante, può e deve rappresentare una lezione da cui imparare per proteggere la Terra.

Le parole di coloro che assistettero all’evento di Tunguska restano un toccante ricordo del motivo per cui il nostro lavoro di difesa planetaria è così cruciale.

