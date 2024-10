Parigi si tinge di rosa: la Torre Eiffel brilla per la lotta contro il cancro al seno

MeteoWeb

Ieri sera, la capitale francese si è trasformata in un tripudio di luce e speranza, con i suoi monumenti più iconici che hanno assunto una veste insolita. In particolare, la Torre Eiffel, simbolo indiscusso di Parigi, ha brillato di una vibrante tonalità di rosa per celebrare l’inizio di Ottobre Rosa, l’iniziativa globale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro al seno.

Ogni anno, durante il mese di ottobre, le città di tutto il mondo organizzano eventi e attività per ricordare l’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca contro una delle forme di cancro più diffuse tra le donne. Parigi non fa eccezione, e la scelta di illuminare i suoi monumenti principali di rosa è un potente segnale di solidarietà e consapevolezza.

La Torre Eiffel, che ha catturato gli sguardi di cittadini e turisti, non è stata l’unica a partecipare a questa iniziativa. Altri luoghi simbolo della città, come l’Opéra Garnier e l’Arco di Trionfo, hanno seguito l’esempio, dipingendo il cielo notturno con sfumature di rosa per sottolineare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

