L’Alluvione del Polesine, la più grande catastrofe meteo della storia d’Italia

Tra gli eventi meteorologici più disastrosi nella storia d’Italia, l’alluvione del Polesine del novembre 1951 rappresenta un tragico capitolo per l’intensità della devastazione e l’enorme impatto umano e sociale che provocò. Questo disastro colpì un vasto territorio, in particolare la provincia di Rovigo e parte della provincia di Venezia, inondando aree estese e causando una crisi umanitaria senza precedenti. L’alluvione fu innescata da una combinazione eccezionale di fattori meteorologici.

Piogge intense e prolungate caddero su tutto il bacino del fiume Po, sovraccaricando le capacità idrauliche del fiume e delle sue sponde terminali. Questo insostenibile accumulo d’acqua portò alla rottura degli argini in più punti critici, causando un’alluvione devastante che si propagò su un territorio vastissimo. Tra i punti più colpiti vi fu Occhiobello, dove il cedimento degli argini contribuì all’allagamento di intere comunità, tra cui la città di Adria.

Le conseguenze furono drammatiche: l’alluvione provocò circa 100 morti e 7 dispersi, mentre oltre 180.000 persone si trovarono improvvisamente senza casa, costrette a lasciare tutto e a fuggire verso zone più sicure. Le operazioni di soccorso e di contenimento si protrassero per giorni, con la difficoltà di far defluire l’enorme massa d’acqua che aveva sommerso il Polesine. L’impatto non si limitò solo alla distruzione di case e infrastrutture: la comunità dovette affrontare profonde perdite sul piano economico e sociale.

Sul fronte delle infrastrutture, i danni furono ingenti. L’allagamento di strade, edifici e campi agricoli compromise per lungo tempo le attività produttive della zona, con effetti che si fecero sentire anche negli anni successivi. Questa catastrofe cambiò il volto del Polesine e ne influenzò lo sviluppo economico e demografico, contribuendo a un fenomeno di emigrazione che coinvolse molte famiglie locali in cerca di una vita migliore altrove.

Le lezioni apprese dall’alluvione del 1951 spinsero l’Italia a investire nella pianificazione e nella prevenzione dei rischi idrogeologici, ma l’eredità dell’evento è ancora viva nella memoria del Paese. L’alluvione del Polesine non è solo una testimonianza della forza distruttiva degli eventi meteorologici estremi, ma anche un monito sull’importanza di una gestione territoriale attenta e di infrastrutture resilienti. Tra le tragedie che hanno segnato l’Italia, questa alluvione resta una delle più emblematiche, rappresentando un punto di svolta per le politiche di gestione del rischio idraulico e ambientale in tutto il Paese.

