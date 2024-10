Las Vegas, aereo in fiamme durante atterraggio d’emergenza | VIDEO

MeteoWeb

Sabato scorso, un aereo della Frontier Airlines ha preso fuoco durante un atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas. Il volo, proveniente da San Diego, stava per raggiungere la sua destinazione quando è stata segnalata la presenza di fumo dalla cabina di pilotaggio.

Le fiamme sono divampate mentre l’aereo si trovava già sulla pista. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, riuscendo a mettere in sicurezza i 190 passeggeri e i 7 membri dell’equipaggio. Come riportato dal personale dell’aeroporto alla CNN, l’aereo “ha subito un atterraggio duro in cui sono scoppiate le gomme”.



Dopo una temporanea chiusura per gestire l’emergenza, l’aeroporto ha riaperto, mentre le autorità competenti stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale e i passeggeri, che sono stati messi al sicuro durante le operazioni di soccorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.