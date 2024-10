L’astrofisica dell’INAF che vive in Val di Zena, epicentro dell’alluvione: “sono uscita a vedere se il mondo esiste ancora, e non c’è più” | FOTO SHOCK

MeteoWeb

Daria Guidetti, nota astrofisica dell’INAF e divulgatrice scientifica della RAI. Daria lavora proprio per l’INAF all’Istituto di Radioastronomia di Bologna e vive proprio nella Val di Zena, epicentro della pesantissima alluvione di questa notte. La quarta nell’ultimo anno e mezzo. “Sono appena scesa giù a vedere se il mondo esiste ancora. Non esiste in pratica. Sono sotto shock” ha commentato descrivendo la situazione con le incredibili fotografie realizzata intorno alla propria abitazione.

“Stiamo bene. Casa a posto. Ora Abbiamo una bella spiaggia nel bosco, con gioco di un bambino, come vedete in una foto. Bosco che nella prima parte è anche ripido, pensate a quanta acqua c’era“, commenta Daria Guidetti illustrando le fotografie, che riportiamo nella gallery scorrevole in alto. “Purtroppo c’è una vittima e alcuni dispersi“.

“Siamo tra i pochi ad avere l’acqua, non abbiamo il gas e non l’avremo per 15 giorni, ci ha detto Hera, perché sono stati tranciati i tubi per km. Corrente elettrica c’è anche se a volte via. Per questo cerco di usare poco il telefono. Dei vicini si sono trovati con auto accese fuori dalla finestra del secondo piano. Molte case hanno acqua fino ai tetti. Nella macchina in foto viaggiava una famiglia con due bambini, sono riusciti a mettersi in salvo. L’Acqua è arrivata nelle case ancor prima che il fiume esondasse. Si pensava fosse esondato invece no, era ancora a un livello tranquillo anche se grosso. Lì mi sono impaurita. Era acqua che pioveva e fiumi improvvisati che scendevano dalla colline. Poi è arrivata la piena. Una furia ed è stato tutto molto rapido. Dal paradiso della Val di Zena è tutto. Ringrazio i soccorritori e i carabinieri, gentilissimi. Purtroppo sono costretta ad annullare i miei appuntamenti divulgativi previsti questa settimana. Ripeto, stiamo bene e casa nostra è sempre stata al sicuro, ma fuori dal cancello c’è questo“, conclude la sua drammatica testimonianza Daria Guidetti.

