L’attività fisica intensa “spegne” la fame, uno studio conferma

L’attività fisica intensa può rappresentare un’arma efficace per sopprimere l’appetito e la fame, soprattutto nelle donne, secondo quanto rilevato da uno studio recentemente pubblicato sul Journal of the Endocrine Society. La ricerca, condotta dagli esperti dell’Università della Virginia e del Virginia Health System a Charlottesville, ha analizzato come diverse intensità di esercizio influiscano sui livelli di grelina, l’ormone noto per la sua influenza sul senso di fame.

Il team, guidato dalla dottoressa Kara Anderson, ha esaminato quattordici partecipanti, otto uomini e sei donne, osservando come i livelli di grelina e la percezione della fame cambiassero in risposta a sforzi fisici di intensità variabile. “L’attività fisica intensa – riporta Anderson – sopprimeva i livelli di grelina in misura maggiore rispetto allo sport a intensità moderata. In accordo con queste misurazioni, i partecipanti hanno riferito di sentirsi meno affamati dopo una sessione di sport ad alta intensità rispetto a quando svolgevano attività fisica moderata.”

Nello studio, ai partecipanti è stato chiesto di digiunare durante la notte e successivamente di completare esercizi di intensità diversa, seguiti da misurazioni auto-riportate della fame. È stato osservato che le donne mostravano, all’inizio, livelli di grelina totale più alti rispetto agli uomini, ma alla fine dell’esercizio intenso i valori di AG (grelina acilata) risultavano significativamente inferiori. “Questi risultati – ha aggiunto Anderson – suggeriscono che l’esercizio al di sopra della soglia del lattato potrebbe essere necessario per suscitare una soppressione della grelina. Saranno necessari ulteriori approfondimenti per determinare la misura in cui gli effetti dell’esercizio differiscono in base al genere sessuale.”

L’ormone della fame, che circola in due forme principali, acilata (AG) e deacilata (DAG), è stato studiato a lungo per i suoi effetti sull’appetito, ma finora pochi dati avevano analizzato come l’intensità dell’attività fisica influenzi i livelli di AG e DAG. Secondo gli autori, i risultati ottenuti potrebbero aprire la strada a nuovi approcci per la gestione del peso e della dieta attraverso l’esercizio fisico personalizzato. “L’esercizio fisico – concludono gli autori – potrebbe essere considerato come una vera e propria medicina, la cui dose dovrebbe essere stabilita in modo personalizzato sulla base degli obiettivi personali dei pazienti. La nostra ricerca suggerisce che l’esercizio ad alta intensità potrebbe essere implementato nei programmi di perdita di peso.”

